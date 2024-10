Luise Bähr im Interview: "Die echten Bergretter sind die Ruhe in Person"

Das würde ich wahnsinnig gerne machen. Vor ein paar Jahren wurde uns sogar der Ehrenbergretter-Titel überreicht. Was ein Ritterschlag. Wenn man das Abzeichen trägt, ist man auch verpflichtet zu helfen. Nach 10 Jahren hat sich eine Menge Erfahrung angesammelt, aber Bergrettung ist Ehrenamt und ich hätte aktuell leider nicht die Zeit. Das Wichtigste, was ich in der Zeit von den Bergrettern gelernt habe, ist aber nicht das Klettern, sondern ihre Gelassenheit. Egal in welcher Situation, einen kühlen Kopf und Ruhe zu bewahren. Wenn wir in der Serie hektisch zur Rettung eilen, dann nur, um Dramatik und Spannung zu erzeugen. Die echten Bergretter sind die Ruhe in Person, egal was passiert. Sie sind selbst wie ein Berg, der dasteht und Kraft hat. Das habe ich mir abgeschaut und auf viele Situationen in meinem Leben übertragen, gerade wenn es mal hektisch oder brenzlig wird.