Machtkampf unter Kollegen: Verlässt Florian Silbereisen nun das "Traumschiff"?

Erst kurz nach Weihnachten und an Neujahr schipperte das "Traumschiff" zuletzt auf den Weltmeeren umher und hatte wieder prominente Gäste an Bord. Seit 2019 wird der beliebte Kreuzfahrtdampfer von Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger gesteuert. Doch die aktuellen Folgen haben zahlreiche Fans verunsichert, denn einige Andeutungen könnten auf das Ende des Schlagerstars an Bord hingewiesen haben. Wird Staff-Kapitän Martin Grimm, gespielt von Daniel Morgenroth, bald das Ruder übernehmen?