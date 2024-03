"Make Love, Fake Love": Streitgespräch droht zu eskalieren

DIESER Mann muss gehen

Dass Antonia Nico geküsst hat, finden die übrigen Männer natürlich nicht besonders toll. Trotzdem gibt’s von Konkurrent Marcel ein „stark!“ zu hören. Der muss um seinen weiteren Aufenthalt in der Villa kämpfen, denn zusammen mit Okan und Manuel zählt er zu den drei Wackelkandidaten. Im Auftrag von Moderatorin Janine Ullmann muss einer der drei die Villa noch am selben Abend verlassen. Marcel, der Antonia unbedingt davon überzeugen will, dass er nicht vergeben ist, bekommt es mit der Angst zu tun. Trifft es jetzt tatsächlich ihn? Der erste, der aufatmen kann ist Okan. Erleichtert verspricht er seiner Herzdame, ab sofort mehr Vollgas zu geben. Marcel darf ebenfalls bleiben, Manuel muss gehen. Ob er vergeben ist oder nicht, erfahren die Zuschauer und Zuschauerinnen allerdings erst in Folge vier.