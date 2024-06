Markus Söder überrascht bei "Inas Nacht" mit einigen Aussagen: "Ich glaub', der Robert Habeck ist seriös"

Spitzenpolitiker geben Antworten

Die Sommerinterviews 2024: Alle Termine der ARD und ZDF im Überblick

Am Sonntag, dem 23. Juni, starten die ersten Sommerinterviews des Jahres. Spitzenpolitiker aller großen Parteien stellen sich in einem Einzelgespräch den Fragen der Journalisten im ZDF-Format "Berlin direkt" und in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Wer, wann und auf welchem Sender ein Sommerinterview gibt, zeigt die Übersicht.

