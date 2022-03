Masked Singer 2022: Wer ist der Promi im Kostüm der Möwe?

Die Möwe ist ein ziemlich lustiger Vogel, so viel steht fest. Doch welcher Promi verbirgt sich bei "The Masked Singer" in dem Kostüm?

Zwei Dinge fallen bei der Möwe sofort ins Auge. Erstens: Sie hat offenbar ständig gute Laune, denn ihr steht stets ein Lachen ins Gesicht geschrieben. Zweitens: Sie ist ziemlich groß. Das Kostüm ist ist circa 2,5 Meter hoch und besitzt eine Flügelspannweite von nahezu 3 Metern. Für das Kostüm wurden drei verschiedene und eigenständig geleimte Fellarten verwendet. In der sechsten Staffel von "The Masked Singer" präsentiert sie sich auf der Bühne.

Welche Indizien und Hinweise gibt es zur Möwe?

Die Möwe vermietet an ihrem Heimatstrand der Nordseeküste nicht nur Strandkörbe sondern verteilt auch "Lachen To Go" in Dosen. Sie erzählt liebend gerne Flachwitze.