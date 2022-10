Maybrit Illner: Das sind die Gäste am heutigen Donnerstag

In der Regel donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

In der Talkshow empfängt Illner Woche für Woche diverse Gäste, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Das jeweilige Thema steht in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung einer neuen Ausgabe fest. Manchmal kann es aufgrund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Themenänderungen kommen. Hier werden Sie immer aktuell über die kommende Sendung informiert:

Nächster Sendetermin von "maybrit illner":

Donnerstag, 13. Oktober, 22.15 Uhr, ZDF

Thema der Sendung:

Heißer Krieg in der Ukraine – hybrider Krieg in Europa?

Gäste der Sendung:

Peter R. Neumann, Experte für Terrorismus und Geopolitik, Autor u.a. "Die neue Weltunordnung"

Katrin Eigendorf, ZDF-Auslandsreporterin, zugeschaltet aus Kiew

Omid Nouripour, Grünen-Parteivorsitzender

Ben Hodges, Generalleutnant a. D., bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa

Margarete Klein, Expertin für russische Militärpolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin (SWP)

Mehr zum Thema:

"Vergeltung für die Explosion auf der Krimbrücke" nennt Putin die massiven Luftangriffe gegen die Ukraine. Nach den Niederlagen an der Front zerstört Russland jetzt zivile Infrastruktur überall im Land und will die Strom- und Wärmeversorgung treffen. Deutschland schickt ein Luftabwehrsystem in die Ukraine und fürchtet mit Blick auf den Winter selbst um seine Infrastruktur. Nord Stream-Pipeline, Bahnverkehr – ein Vorgeschmack auf das, was kommt? Wie sehr werden Sabotage und Cyberangriffe den Westen treffen? Dreht sich die Eskalationsspirale weiter?