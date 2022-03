Maybrit Illner: Gäste und Thema am Donnerstag im ZDF

In der Regel donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet. Am 17. März wurde Illner durch Theo Koll ersetzt. Der Grund: eine Corona-Infektion.