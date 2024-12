"Maybrit Illner": Gäste und Thema heute am 05. Dezember mit Robert Habeck

Inspiration zum Streamen

Die Streaming-Tipps der Woche: Jella Haase und die Jagd nach dem roten Koffer

In dieser Woche gibt es einige spannende Neuheiten bei den Streaming-Diensten. Die ungewöhnliche Agentin "Kleo" kehrt mit neuen Folgen auf Netflix zurück, Paramount+ zeigt eine Neuauflage von "Mean Girls" und WOW bietet das Prequel von "Die Tribute von Panem". Auch "The Decameron" auf Netflix verspricht packende Unterhaltung.

