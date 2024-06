Maybrit Illner: Gäste und Thema heute am 06. Juni 2024

Von der Weihnachtsbaumerzeugerin bis zum Reitlehrer

"Bauer sucht Frau": Das sind die Kandidaten in der Jubiläumsstaffel

20 Jahre "Bauer sucht Frau"! In diesem Jahr startet die große Jubiläumsstaffel der kultigen RTL-Kuppelshow. So bunt wie die Blumen auf dem Lande ist auch das diesjährige Teilnehmerfeld. Die Betriebe, in denen die Bauern arbeiten, sind teilweise speziell. Wir stellen die neuen "Bauer sucht Frau"-Singles vor.

