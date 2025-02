"Maybrit Illner": Gäste und Thema heute am 20. Februar 2025

Der neue Juror

Heidi Klum holt "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel zu "Germany's Next Topmodel"

Sebastian Ströbel, bekannt aus "Die Bergretter", wird als Juror in der 20. Staffel von "Germany"s Next Topmodel' auftreten. Heidi Klum und Ströbel kennen sich bereits aus der ZDF-Serie, in der Klum eine Gastrolle spielte.

