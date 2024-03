Maybrit Illner: Gäste und Thema heute am 21. März 2024

20. Film der Krimi-Reihe

"Der Bozen-Krimi: Geheime Bruderschaft": Zusammenhalt aller Brüder ist oberstes Gebot

Der Ermittler Jonas Kerschenbaumer (Gabriel Raab) will im 20. "Bozen-Krimi" in eine Freimaurerloge beitreten. Zunächst ist "Capo" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) irritiert. Doch durch den Mord an einem Landbesitzer kommt auch sie in Berührung mit der Bruderschaft. Es wird etwas abstrus.

