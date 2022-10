Maybrit Illner: Wer sind die Gäste heute in der Talkshow?

In der Regel donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

In der Talkshow empfängt Illner Woche für Woche diverse Gäste, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Das jeweilige Thema steht in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung einer neuen Ausgabe fest. Manchmal kann es aufgrund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Themenänderungen kommen. Hier werden Sie immer aktuell über die kommende Sendung informiert:

Moskau hat seine Strategie verändert und bombardiert mit Raketen und Drohnen vor allem die ukrainische Infrastruktur. Präsident Selenskji warnt, dass die Russen den Staudamm südlich der Stadt Saporischschja vermint hätten, um die Stadt Cherson und 80 Ortschaften zu fluten. Gleichzeitig behauptet Moskau, die Ukraine bereite den Einsatz einer radioaktiv verseuchten „schmutzigen“ Bombe vor, was viel eher der Plan Putins sein dürfte. Wie reagiert der Westen auf diese neue Terror-Strategie, steht Europa zusammen? Nützt Frankreichs Haltung, auf taktische Nuklearwaffen nicht atomar zu reagieren, fatal den Russen? Und wie kann ein Wiederaufbau der Ukraine aussehen? Sind wenigstens hier von Warschau bis Paris alle einig?

2021 war ein erfolgreiches Jahr für Maybrit Illner

2021 erzielte die Talkshow die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Im Schnitt erreichten die Sendungen laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent – der Spitzenwert in diesem Jahr für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 regulären "maybrit illner"-Ausgaben. Hinzu kamen zwei Spezial-Ausgaben, am 19. August 2021 zu Afghanistan und am 26. September 2021 zur Bundestagswahl.