Maybrit Illner: die Gäste und das Thema heute

Immer donnerstags diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer in der nächsten Sendung zu Gast ist und wie das Thema lautet.

In der Talkshow empfängt Illner Woche für Woche diverse Gäste, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Unter den Gästen sind in der Regel Politiker, Experten, Journalisten und manchmal Promis aus der Medienbranche. Die Themen sind fast immer politisch bzw. von gesellschaftlicher Relevanz.

Das jeweilige Thema steht in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung einer neuen Ausgabe fest. Manchmal kann es aufgrund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Themenänderungen kommen. Hier werden Sie immer aktuell über die kommende Sendung informiert:

Nächster Sendetermin von "maybrit illner":

Donnerstag, 3. Februar 22.15 Uhr (ZDF)

Thema:

Putin-Versteher oder Amerika-Freund – Deutschland zwischen den Fronten?

Gäste:

Omid Nouripour (Bündnis '90/Die Grünen), designierter Parteivorsitzender

Martin Schulz (SPD), 2012 bis 2017 Präsident des EU-Parlaments, früherer SPD-Chef, heute Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung

Norbert Röttgen (CDU), Außenpolitiker, Mitglied Auswärtiger Ausschusses im Bundestag, von 2014 bis 2021 dort Vorsitzender

Kateryna Mishchenko, ukrainische Verlegerin und Mitautorin des Maidan-Buches "Ukrainische Nächte", lebt in Kiew

Wladislaw Below, russischer Europa-Experte, Direktor des Zentrums für Deutschlandfragen und Wissenschaftlicher Direktor des Europa-Institutes der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau

Ulrike Franke, Expertin für deutsche und europäische Verteidigungspolitik beim Forschungsinstitut und Thinktank European Council on Foreign Relations (ECFR)

Mehr zum Thema:

Krieg in Europa ist für manche nur eine Frage von Tagen – allen voran für die US-Regierung. Sie ist sicher, Russland werde die Ukraine überfallen. Alles Unsinn und nur Hysterie, heißt es aus Moskau. Und was macht die Bundesregierung? Ist Deutschland im westlichen Bündnis ein Wackelkandidat, mit Blick auf Gas und gute Geschäfte? Welche Ziele verfolgt Wladimir Putin? Und wer fragt eigentlich die Menschen in der Ukraine?