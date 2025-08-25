Home News TV-News

Michael Ostrowski zum "Krimi aus Passau": "Es geht darum, in der Figur zu leben"

Darsteller im Interview

Michael Ostrowski verrät, warum ihm Freiheit am Set so wichtig ist

25.08.2025, 08.12 Uhr
von Julian Flimm
Michael Ostrowski hat mit uns über seine Rolle als Privatdetektiv Zankl in „Ein Krimi aus Passau“ gesprochen und unter anderem verraten, warum Freiheit am Set für ihn entscheidend ist.
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl  Fotoquelle: BR/ARD Degeto Film/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller

Du bist nicht nur Schauspieler, sondern auch Autor. Was reizt dich mehr: Eine Figur zu schreiben oder sie zu spielen?

Ich hab schon Kinofilme als Regisseur, Drehbuchautor und Darsteller gedreht, und erst jetzt gerade einen 30-minütigen Fernsehfilm mit Anke Engelke fertiggestellt, bei dem ich alle drei Funktionen innehatte. Das ist immer eine tolle Erfahrung, weil alles aus einem Guss kommt. Es ist eine ganz andere Arbeit, als nur vor der Kamera zu stehen. Aber ich würde das nicht gegeneinander abwägen. Es sind einfach unterschiedliche kreative Prozesse, und es ist beides spannend, sowohl zu schreiben als auch nur zu spielen.

Das ist wirklich interessant. Über den „Krimi aus Passau“ hast du mal gesagt, dass dich dein Charakter Zankl immer wieder überrascht. Das wäre wohl anders, wenn du die Figur selbst geschrieben hättest.

Derzeit beliebt:
>>"Klitschko - Der härteste Kampf": Die Doku zeigt den Boxweltmeister von einer anderen Seite
>>"Die goldenen Jahre": Kritik zur ZDF-Komödie übers Älterwerden
>>„Praxis mit Meerblick“ 2026: Tanja Wedhorn bestätigt neue Folgen!
>>"Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert": Ein Blick auf den politischen Wandel

Wahrscheinlich schon. Aber auch bei Rollen, die ich selbst schreibe, versuche ich mich beim Spielen immer wieder überraschen zu lassen. Das ist etwas, das ich vom Theater mitgenommen habe – der Moment, in dem man auf der Bühne steht und etwas Neues passiert. Auch beim Dreh verändern die Interaktionen mit den Kollegen und die Atmosphäre oft alles. Es ist immer spannend, wie sich die Figuren entwickeln – egal, ob man sie selbst geschrieben hat oder nicht.

Da bist du also flexibel. Was ist dir dann besonders wichtig, wenn du einen Charakter spielst?

Ein Drehbuch muss für mich immer authentisch und konsistent sein. Wenn es in sich stimmig ist und die Figuren gut entwickelt sind, dann kann ich auch auf einer guten Basis arbeiten. Es geht darum, in der Figur zu leben und die Situation so zu spielen, dass sie glaubwürdig wirkt. Wir diskutieren auch oft vor dem Dreh mit den Kollegen und der Regie, um sicherzustellen, dass wir alle die gleiche Vision von einer Szene haben. Wenn ich nicht überzeugt bin, dass eine Szene stimmt, dann kann ich sie nicht spielen.

Das klingt, als hättest du beim „Krimi aus Passau“ viel Freiheit.

Ja, absolut. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Ich kann nichts spielen, von dem ich nicht überzeugt bin. Wenn ich eine Rolle spiele, dann will ich sie mitgestalten, auch wenn es nur kleine Nuancen sind. Das ist der kreative Teil, der mich am meisten interessiert. Und es ist immer wichtig, dass man als Schauspieler in einem Team arbeitet, das diese Freiheit zulässt.

Zwischen der Ausstrahlung der neuen Folgen liegen meist anderthalb Jahre – also gibt es sicherlich auch lange Pausen zwischen den Drehs. Wie findest du danach wieder in den Charakter?

Meistens mache ich mir nicht viele Gedanken darüber. Sobald ich wieder in die Situation eintauche – sei es durch Kostüm, Maske oder einfach durch die Atmosphäre am Set – bin ich sofort wieder drin. Es gibt diesen Moment, wo alles wieder passt und du dich in der Rolle wiederfindest. Besonders das Kostüm hilft mir, mich wieder in die Figur zu versetzen. Es ist fast wie ein Schalter, der umgelegt wird.

Also ist es eher ein intuitiver Prozess.

Ja, genau. Es ist auch eine Frage der Übung. Wenn du oft in verschiedene Rollen schlüpfst, dann weißt du, wie du dich darauf vorbereiten musst. Aber der Körper und das Unterbewusstsein arbeiten da auch mit. Sobald du in der Figur bist, läuft vieles fast automatisch.

Du spielst ja einen Privatdetektiv, der ab und zu auch verdeckt ermittelt. Wie ist das, in eine andere Rolle innerhalb einer Rolle zu schlüpfen?

Das macht echt Spaß! Besonders diese kleinen Rollenspiele, wie in einem Blumengeschäft oder einem Stoffladen, finde ich sehr spannend. Es ist eine ganz andere Dynamik, wenn man als jemand anderes in einer Szene ist. Und ich finde es großartig, dass Zankl diese kleinen Maskeraden liebt – das bringt die Figur noch mehr zum Leben.

Wie wichtig ist dir der komödiantische Teil in den sonst recht ernsten Filmen?

Sehr wichtig! Die Welt ist nicht nur tragisch und ernst - selbst im Krimi-Genre. Leichte, humoristische Momente und ein gewisses Augenzwinkern sind Ausdruck einer Haltung, dass man die Welt nicht immer allzu ernst nehmen muss.

Dabei ist der Humor ziemlich subtil – Zankl erzählt ja keine Witze. Es ist mehr die Art, wie du die Szenen spielst.

Genau. Humor kommt oft durch die Konstellation der Figuren. Zankl ist ein Privatdetektiv, der in eine ernste Welt eintaucht, aber immer noch sein eigenes humorvolles Wesen behält. Und wenn man das richtig spielt, dann wird es oft noch lustiger, weil der Humor nicht forciert wird. Es ist die Mischung aus Ernst und Spaß, die die Figur so interessant macht.

Die drei neuen Krimi-Folgen laufen ab dem 11. September um 20.15 Uhr wöchentlich in der ARD.

Das könnte dich auch interessieren

Ermittler Felix Voss auf Spurensuche in der Vergangenheit
"Tatort: Hochamt für Toni"
Tatort: Hochamt für Toni
Dann kehren die Polittalks aus der Sommerpause zurück!
Markus Lanz, Maischberger und Co.
Markus Lanz
Sexueller Missbrauch: Diplomatin deckt auf
"Die Diplomatin in Rom – Tod einer Nonne"
Die Diplomatin in Rom - Tod einer Nonne
Stefan Mross trauert um seine Mutter – Er sagt "Immer wieder Sonntags" ab
Trauerfall
Stefan Mross, hier bei einer Ausgabe von "Immer wieder sonntags", hat über seine vergangenen Beziehungen gesprochen - und darüber, was nun besser läuft.
Maren Kroymann will Realitystar werden – Unterstützung von Natascha Ochsenknecht
"Kroymann"
Kroymann
Nele auf der Suche: Eine Mutter in Hamburg?
"Per Anhalter zur Ostsee"
Per Anhalter zur Ostsee
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Ein Krimi mit Twist: Doppelleben und Mord in Travemünde
"Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar"
"Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar"
Anja Kling privat: Warum sie Oma-Rollen völlig entspannt sieht
Generationenwechsel
Anja Kling im Interview
Was bleibt von "Wir schaffen das"?
"Merkels Erbe – 10 Jahre 'Wir schaffen das!'"
Merkels Erbe - 10 Jahre "Wir schaffen das!"
Rückkehr von Frank Thelen: Wieder Feuer in der Höhle der Löwen
"Die Höhle der Löwen"
Die Höhle der Löwen
Die Geheimnisse von 007: Was du über James Bond noch nicht wusstest!
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Abschied von Kommentator-Ikone
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann
Netflix zeigt Bestsellerverfilmung: "The Thursday Murder Club"
Streaming-Highlights
"The Thursday Murder Club"
Das Detektiv-Quartett der Seniorenresidenz
Starbesetzte Krimi-Adaption
The Thursday Murder Club
Pharrell Williams und sein Sinneswandel mit 40
Pharrell Williams
Das Scheitern der Jugendhilfe
"Systemsprenger"
Systemsprenger
Arztserie "Doc": Chefärztin Dr. Amy Elias verliert ihr Gedächtnis
Nach einer wahren Begebenheit
Doc
Dinosaurier in neuem Licht: Terra X Serie enthüllt Geheimnisse
"Terra X: Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit"
Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Urzeit
"Bullyparade – Der Film" kehrt zurück: Nostalgie pur auf RTL
"Bullyparade – Der Film"
Bullyparade - Der Film
Inka Bause startet weltweite Liebesmission
"Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit"
Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit
Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!
Bonds Rivalen
Mads Mikkelsen trägt einen Anzug und spielt Poker.
Hättest du sie erkannt? So krass hat sich Beatrice Egli verändert!
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Verrückt: Wenn das passiert, gibt Giovanni Zarrella mehr Trinkgeld!
Empathischer Gastronom
Giovanni Zarrella lächelt in die Kamera.
Erschütternde Erlebnisse: Burdecki und Karasek sprechen über Belästigung
Traurige Wahrheit
Evelyn Burdecki und Laura Karasek
Neuer Duell-Modus bei "Die Höhle der Löwen": Das steckt dahinter
Investoren-Duell
Die Höhle der Löwen
Das Sommer-Highlight: Giovanni Zarrella präsentiert die Mega-Schlagerparty
"Die Giovanni Zarrella Show"
"Die Giovanni Zarrella Show"
Ethik statt Profit: Die Vorreiter des Wandels
"plan b: Gemeinwohl statt Profit"
plan b: Gemeinwohl statt Profit
Stranger Things-Star überrascht mit Familienzuwachs
Familiennachwuchs
Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi