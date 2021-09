Michaela May: "Die 'SOKO Leipzig' hat die richtige Mischung"

Gastauftritt im Dauerbrenner: Michaela May spielt in der "SOKO Leipzig"-Folge "Auftrag für Hajo" eine attraktive Kaffeefahrt-Teilnehmerin, die das Interesse von Hajo Trautzschke weckt. Wir haben mit ihr über die Serie, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, und die Zusammenarbeit mit "SOKO"-Urgestein Andreas Schmidt-Schaller gesprochen.