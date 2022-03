Militärexperte warnt vor "Mythos, den die Russen gesponnen haben"

Die Rolle der Nato sorgte in der ZDF-Talkshow für eine kontroverse Diskussion. Klaus v. Dohnanyi warf dem Westen zu wenig Kompromissbereitschaft in früheren Zeiten mit Putin vor. Bei Gesprächen über einen möglichen Nato-Beitritt der Ukraine hätte man den russischen Präsidenten miteinbeziehen sollen. Carlo Masala widersprach dem SPD-Urgestein über die Ost-Ausbreitung der Nato.

"Das ist ein Mythos, den die Russen gesponnen haben, um zu sagen, sie seien bedroht", so der Militärexperte. Ein Ukraine-Beitritt in die Nato hätte gar nicht im Raum gestanden, die russische Regierung würde das Argument als Ausrede für ihr kriegerisches Tun nutzen. "Aus Putins Sicht hat die Ukraine keine Existenzberechtigung, das ist sein Motiv", erklärte Masala. Dohnanyi wies darauf hin, dass vor einigen Monaten diese Debatte erneut aufkam und ein komplett falsches Signal gesendet hätte, Putin somit noch mehr gereizt hätte. Kopfschütteln daraufhin bei Friedrich Merz.

Gerhard Schröder überrascht seine Parteimitglieder

In einem Punkt herrschte Einigkeit in der ZDF-Talkrunde. In einer Pressekonferenz hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die Bombe platzen lassen und verkündet, dass Kampfflugzeug aus Polen über den US-Stützpunkt Rammstein in die Ukraine geliefert werden sollten. Ein Fehler, erklärten Illners Gäste einstimmig. Diese Aktion hätte heimlich stattfinden sollen, so hat die USA kalte Füße bekommen und zog ihren Einsatz zurück. Ebenfalls im Geheimen scheint Altbundeskanzler Gerhard Schröder nach Moskau geflogen zu sein, um mit seinem alten Freund Putin zu sprechen. Jedenfalls war SPD-Parteivorsitzender Lars Klingbeil ebenso wie andere Regierungsvertreter überrascht von Schröders Reise. Ob dieses Gespräch etwas an der Situation ändern wird, bleibt zu bezweifeln, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.