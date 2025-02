Mit diesen TV-Formaten gut informiert durch die Bundestagswahl 2025

Immer näher rückt die Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Damit steigt auch die Anzahl an politischen TV-Formaten, die Wählerinnen und Wähler informieren. Zusätzlich zu den anstehenden TV-Duellen bieten vor allem die öffentlich-rechtlichen Kanäle einige interessante Sendungen.

Schlagabtausch (ZDF) Die Anzahl der sogenannten kleinen Parteien hat in den letzten Jahren zugenommen. Dem trägt das ZDF Rechnung, indem der Sender am 6. Februar ab 22:15 Uhr ein Format ausstrahlt, bei dem deren Spitzenkandidatinnen und -kandidaten zu Wort kommen. Die Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen, Shakuntala Banerjee, moderiert die Debatte, in der es um die wichtigsten politischen Fragen gehen soll.

Klartext! (ZDF) Der 13. Februar 2025 ist im ZDF der Schwerpunkttag zur anstehenden Bundestagswahl. So sollen an diesem Tag sämtliche Magazine und Nachrichtensendungen die Wahlberichterstattung in den Fokus rücken. Der Höhepunkt bildet „Klartext!“. Hier beantworten Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Friedrich Merz (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Alice Weidel (AfD) die Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Die 140-minütige Live-Sendung läuft ab 19:25 Uhr. Die Moderation übernehmen Christian Sievers („heute-journal“) und die ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.

Wahlarena (ARD) Wer am 13. Februar keine Zeit hatte, kann vier Tage später ein ähnlich gestricktes Format in der ARD verfolgen. Denn das politische Spitzenpersonal ist identisch und beantwortet auch hier live Fragen. Diese stammen von einem repräsentativ ausgewähltem Publikum. Durch die Sendung führen Louis Klamroth („Hart aber fair“) und Jessy Wellmer („Tagesthemen“).

Runde der Spitzenkandidaten / Die Schlussrunde (ARD, ZDF) Die ARD wirbt mit „Runde der Spitzenkandidaten“, das ZDF mit „Die Schlussrunde“, aber es handelt sich um das gleiche Format, das parallel auf beiden Sendern am 20. Februar um 22 Uhr läuft. Angeblich ist die Sendung für die Kandidatinnen und Kandidaten „die letzte Chance, die Bürgerinnen und Bürger von ihren politischen Ideen und Zielen zu überzeugen und wichtige Wählerstimmen zu gewinnen“. Darüber können die eingeladenen Politikerinnen und Politiker angesichts eines noch drei Tage prall mit Wahlterminen gefüllten Kalenders wahrscheinlich eher schmunzeln. Eingeladen sind alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien, die derzeit in Fraktions- oder Gruppengröße im Bundestag sitzen. Für das ARD- bzw. ZDF-Hauptstudio sind Markus Preiß und Diana Zimmermann dabei.

Wahlsendung (ARD) Am Wahltag hat sich die ab 17:10 Uhr ausgestrahlte ARD-„Wahlsendung“ als zuverlässige Informationsquelle für politisch Interessierte erwiesen. Das gilt vor allem für die berühmte 18-Uhr-Prognose. So unterschied sich hier die Vorhersage zur Bundestagswahl 2021 etwa nur zwischen 0,1 Prozent (Die Linke) und 0,8 Prozent (CDU/CSU) vom amtlichen Endergebnis. Alternativ bietet sich auch das Zappen zu anderen Kanälen – wie dem ZDF oder den Sendern der RTL- oder ProSieben-Gruppe – an. Auch viele von diesen liefern nämlich eine 18-Uhr-Prognose, die sich oft auf Daten anderer Umfrageinstitute stützt.

Berliner Runde (ARD, ZDF) Für Politikfans ist diese ab 22 Uhr am 23. Februar 2025 ausgestrahlte Sendung Pflichtprogramm. Denn in diesem auch als „Elefantenrunde“ bekannten Format zeichnen sich oft politische Entwicklungen frühzeitig ab. Eingeladen sind die führenden Vertreterinnen und Vertreter sämtlicher Parteien, die auf Basis der Hochrechnungen in Fraktionsstärke im nächsten Bundestag vertreten sind. Legendär ist der Auftritt des damaligen Noch-Kanzlers Gerhard Schröder im Jahr 2005. Dessen Aussage, nur er könne für eine stabile Regierung sorgen, erwies sich bekanntlich bald als Trugschluss. Wird es auch dieses Mal ein ähnliches Ereignis geben?