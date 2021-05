"Murmel Mania": Mit RTL zurück in den Kindergarten?

Comedian Chris Tall lässt in einer neuen Show prominente Murmel-Fans gegeneinander antreten. Geplant sind zunächst vier Folgen.

Bei RTL kommt derzeit viel ins Rollen – nicht nur wegen des Abgangs von Krawall-Sprücheklopfer Dieter Bohlen. Die neue Show-Idee "Murmel Mania" könnte gut zu der eher "harmlosen", familienfreundlichen Neuausrichtung passen, die dem Privatsenderriesen aus Köln von vielen Seiten aktuell angedichtet wird. Tatsächlich dürfte die Spielidee, mit der Chris Tall als Moderator in zunächst vier Primetime-Sendungen am Dienstagabend das Publikum bei Laune halten möchte, Erinnerungen an alte Kinderzimmer-Turniere aufleben lassen. Es geht tatsächlich um ein Wettrennen mit Murmeln – allerdings mit tausenden davon!