"Mythos St. Moritz – Luxus, Schnee und Eskapaden": Alle Infos zur Reportage über den Luxusort

"Unser Festtagsmenü"

Frank Rosin verrät: Dieses Gericht "vereint Familientradition und kulinarische Einfachheit"

SAT.1 feiert an 4 Adventssonntagen gemeinsam mit Deutschland Weihnachten. Dazu treten die Stars aus „THE TASTE" und „DAS GROSSE BACKEN" in Koch- & Back-Challenges gegeneinander an. Gemeinsam mit musikalischen Showacts & bekannten Comedy- Größen wird an einer großen Tafel gespeist, geplaudert, verkostet & bewertet. Die Sieger dürfen 25.000 Euro für den guten Zweck spenden & so Weihnachten für einige gemeinnützige Organisationen etwas schöner machen!

