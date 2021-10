NFL 2021/22 – Übertragung: Wer zeigt was am 6. Spieltag?

Spektakuläre Würfe, athletische Läufe, harte Hits und ganz viel Taktik: Die NFL wird auch bei deutschen Sportfans immer beliebter. Hier erfahren Sie, wo Sie Spiele der Saison 2021/22 sehen können.

Welche Sender übertragen die NFL? Im Free-TV sind Spiele der National Football League wie auch in den vergangenen Jahren bei ProSieben und ProSieben MAXX zu sehen. Im Rahmen von #ranNFL zeigen die beiden Sender am Wochenende gleich mehrere Spiele. In der Regel laufen am Sonntagabend zwei Spiele im Free-TV und ein weiteres im kostenlosen Livestream auf ran.de. Zum Saisonauftakt zeigte ProSieben außerdem den Season Opener zwischen den Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady und den Dallas Cowboys in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.

Auch Streaming-Anbieter DAZN hat die NFL erneut im Angebot. DAZN überträgt bis auf das Eröffnungsspiel alle sogenannten "Prime-Time-Spiele" in der Regular Season, wobei sich "Prime Time" auf die amerikanischen Sendetermine bezieht. Gemeint sind die Begegnungen in der Nacht auf Freitag (2.20 Uhr), Montag (2.20 Uhr) und Dienstag (2.15 Uhr). Hinzu kommen 17 Einzelspiele zur frühen Kick-Off-Zeit am Sonntag um 19.00 Uhr deutscher Zeit. Sonntags läuft zudem die NFL RedZone, eine Art Live-Konferenz mit allen Spielen des Abends, die mit dem amerikanischen Live-Kommentar angeboten wird. Neu im Programm: eine Konferenz mit deutschem Kommentar, die NFL ENDZN.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Welche Spiele laufen bei ProSieben oder MAXX? ProSieben überträgt am 6. Spieltag bereits am Nachmittag das Spiel in London zwischen den Jacksonville Jaguars und den Miami Dolphins. Bei ProSieben MAXX werden später zur gewohnten Sendezeit das Duell der Los Angeles Chargers bei den Baltimore Ravens und das Gastspiel der Dallas Cowboys bei den New England Patriots übertragen. Das Spiel der Kansas City Chiefs in Washington gibt es zudem als kostenlosen Livestream.

Die Spiele und Sendetermine bei ran im Überblick:

6. Spieltag:

Sonntag, 17.10.2021, 15.30 Uhr: Miami Dolphins @ Jacksonville Jaguars live auf ProSieben und ran.de

Sonntag, 17.10.2021, 19.00 Uhr: Los Angeles Chargers @ Baltimore Ravens live auf ProSieben MAXX und ran.de

Sonntag, 17.10.2021, 19.00 Uhr: Kansas City Chiefs @ Washington Football Team im Stream auf ran.de

Sonntag, 17.10.2021, 22.25 Uhr: Dallas Cowboys @ New England Patriots live auf ProSieben MAXX und ran.de Welche Spiele zeigt DAZN am 6. Spieltag? Der Season Opener lief exklusiv auf ProSieben, ansonsten hat DAZN in der Regular Season die Rechte für alle Donnerstagsspiele, die späten Sonntagsspiele und die Montagsspiele. Wegen der Zeitverschiebung ist der Kick-off nach deutscher Zeit jeweils nachts. Hinzu kommen weitere Spiele sonntags um 19.00 Uhr.

Die Spiele und Sendetermine bei DAZN im Überblick:

6. Spieltag

Nacht zu Freitag, 15.10.2021, 2.20 Uhr: Tampa Bay Buccaneers @ Philadelphia Eagles

Sonntag, 17.10.2021, 19.00 Uhr: NFL RedZone und NFL ENDZNE (Konferenz)

Nacht zu Montag, 18.10.2021, 2.20 Uhr: Seattle Seahawks @ Pittsburgh Steelers

Nacht zu Dienstag, 19.10.2021, 2.15 Uhr: Buffalo Bills @ Tennessee Titans