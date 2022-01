NFL 2021/22 im TV – Playoffs: Sendetermine heute, Livestreams, Spielplan

Spektakuläre Würfe, athletische Läufe, harte Hits und ganz viel Taktik: Die NFL wird auch bei deutschen Sportfans immer beliebter. Hier erfahren Sie, wo Sie Play-off-Spiele der Saison 2021/22 sehen können.

Welche Sender übertragen die NFL? Im Free-TV sind Spiele der National Football League wie auch in den vergangenen Jahren bei ProSieben und ProSieben MAXX zu sehen. Im Rahmen von #ranNFL zeigen die beiden Sender am Wochenende gleich mehrere Spiele. In der Regular Season liefen in der Regel am Sonntagabend zwei Spiele im Free-TV und ein weiteres im kostenlosen Livestream auf ran.de. In den Play-offs überträgt ProSieben sogar alle 13 Spiele live. Die Spiele sind zudem bei Joyn und als kostenloser Livestream auf ran.de zu sehen.

Auch Streaming-Anbieter DAZN hat die NFL erneut im Angebot. DAZN übertrug in der Regular Season bis auf das Eröffnungsspiel alle sogenannten "Prime-Time-Spiele" in der Regular Season, wobei sich "Prime Time" auf die amerikanischen Sendetermine bezieht. Gemeint sind die Begegnungen in der Nacht auf Freitag (2.20 Uhr), Montag (2.20 Uhr) und Dienstag (2.15 Uhr). Hinzu kamen 17 Einzelspiele zur frühen Kick-Off-Zeit am Sonntag um 19.00 Uhr deutscher Zeit. Sonntags lief zudem die NFL RedZone, eine Art Live-Konferenz mit allen Spielen des Abends, die mit dem amerikanischen Live-Kommentar angeboten wird. Neu im Programm: eine Konferenz mit deutschem Kommentar, die NFL ENDZN. Auch bei DAZN sind alle Play-off-Spiele zu sehen.

Play-offs in der NFL: Spielplan, Sendetermine, Livestreams Conference Championships: Sonntag, 30.1.2022 21.00 Uhr: Cincinnati Bengals @ Kansas City Chiefs (ProSieben und DAZN)

Montag, 31.1.2022 0.30 Uhr: San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams (ProSieben und DAZN) Super Bowl Sonntag, 13.2.2022 Super Bowl LVI (ProSieben und DAZN) -> Kick-off gegen 0.30 Uhr deuscher Zeit Der Super Bowl, das NFL-Finale, findet in diesem Jahr im SoFi Stadium in Inglewood, Los Angeles statt. Dort tragen auch die Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers ihre Heimspiele in der NFL-Saison aus. In der Halbzeit-Show sollen Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blidge und Kendrick Lamar auftreten.

Der "Countdown zum Super Bowl" beginnt bei ProSieben MAXX am 13. Februar bereits um 20.15 Uhr. ProSieben steigt um 23.05 Uhr in die Vorberichterstatung ein.

Ergebnisse in den Play-offs Wild Card Round: AFC: Las Vegas Raiders @ Cincinnati Bengals (26:19)

@ Cincinnati Bengals (26:19) AFC: New England Patriots @ Buffalo Bills (17:47)

(17:47) AFC: Pittsburgh Steelers @ Kansas City Chiefs (21:42)

(21:42) NFC: Philadelphia Eagles @ Tampa Bay Buccaneers (15:31)

(15:31) NFC: San Francisco 49ers @ Dallas Cowboys (23:17)

@ Dallas Cowboys (23:17) NFC: Arizona Cardinals @ Los Angeles Rams (11:34) Divisional Round: Cincinnati Bengals @ Tennessee Titans (19:16)

San Francisco 49ers @ Green Bay Packers (13:10)

Los Angeles Rams @ Tampa Bay Buccaneers (30:27)

Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs (36:42)