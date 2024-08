Nach Boxkampf: Die großen TV-Pläne von Stefan Raab

Stefan Raab gehört zu Deutschlands bekanntesten TV-Persönlichkeiten, mit seiner Kultshow "TV Total" bescherte er dem Sender ProSieben über viele Jahre Top-Quoten. Doch im Jahr 2015 kam dann das abrupte Aus – seitdem trat Raab nie wieder im Fernsehen auf. Doch das ändert sich am 14. September, wenn er in einem Boxkampf zum dritten Mal gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich antritt. Laut BILD ist dieser Kampf jedoch nur ein Auftakt für die größeren Pläne des Entertainers.

Dolchstoß gegen ProSieben

Denn nach Angaben der Zeitung will Stefan Raab bei RTL ein neues Format entwickeln. Der Sender übertragt auch den Boxkampf von Raab – und das, obwohl dieser in der Vergangenheit eigentlich mit dem RTL-Konkurrenten ProSieben zusammengearbeitet hatte. In der Sendung will Stefan Raab einen Nachfolger finden, der in seine Fußstapfen treten wird.