Nackte Tatsachen im "Forsthaus Rampensau": "drei Minuten" Live-Liebesspiel

Schon in den vergangenen Ausgaben von "Forsthaus Rampensau" (Joyn) wähnten sich die Teilnehmenden mehr als nur einmal in einer Datingshow. Stets im Zentrum der amourösen Verwicklungen fanden sich die einschlägig bekannten TV-Romeos Diogo Sangré und Kevin "Flocke" Platzer. Doch so heiß wie in der jüngsten Folge der Reality-Sause ging es bis dato nicht zu.