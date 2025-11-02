Home News TV-News

"Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit": Kritik zur ZDF-Reihe mit Valerie Niehaus

"Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit"

Katharina Wegeners Neustart im ZDF-"Herzkino"

02.11.2025, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Im neunten Teil der ZDF-Reihe "Nächste Ausfahrt Glück" sucht Katharina Wegener (Valerie Niehaus) nach Ruhe und einem Neuanfang auf einer Pilgerreise. Doch unerwartete Ereignisse und ein mysteriöser Fremder vor dem Kindergarten durchkreuzen ihre Pläne.
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Katharina Wegener (Valerie Niehaus, Mitte) möchte auf Pilgerreise gehen, doch Pflegekraft Anna Pawliczek (Małgorzata Mikołajczak, links), Sohn Paul (Sebastian Schneider) und all die anderen Menschen in ihrem Umfeld brauchen sie mehr denn je.   Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Wer ist der fremde Mann (Sebastian Klein, Mitte), der Laura Schober (Susanne Bormann) und ihren Sohn Peter (Felix-Leonard Mothes) regelmäßig besucht?  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Katharina (Valerie Niehaus, links) freut sich über die Genesung ihrer besten Freundin Sybille (Susanna Simon).  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Mit seinen verrückten Einfällen macht der demente Dr. Willi Hoffmann (Ernst Stötzner) seinem Umfeld schwer zu schaffen.   Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Bei der Geburtstagsfeier mit seiner Mama Laura Schober (Susanne Bormann, links) und seiner Tante Yvonne (Winnie Böwe) erwartet den kleinen Peter Felix-Leonard Mothes, Mitte) eine besondere Überraschung.  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch

Katharina Wegener (Valerie Niehaus) hat zu Beginn des neunten Films der ZDF-Reihe "Nächste Ausfahrt Glück" die Nase voll: "Ich will einfach mal für mich sein, ohne Anforderungen, meine Ruhe haben", erklärt sie: "Dieses ständige Sich-um-die-Kinder-kümmern, um die anderen – das muss doch irgendwann mal aufhören!"

ZDF
Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit
Drama • 02.11.2025 • 20:15 Uhr

Sie möchte auf Pilgerreise gehen und beschließt nahezu trotzig: "Ich nehm kein Handy mit." Doch schon der erste Übungstag ohne Handy läuft im neuen Film "Weg zur Wahrheit" (Regie: Luise Brinkmann, Buch: Georg Weber) völlig aus dem Ruder.

Wer ist der mysteriöse Mann vorm Kindergarten?

Der "Kommandante" Willi Hoffmann (Ernst Stötzner) sucht verzweifelt nach seinem erwachsenen Sohn Juri (Dirk Borchardt). Dass dieser mit seiner neuen Freundin Eva Pöge (Jördis Richter) am Ende des vergangenen Films "Endlich ich" (Erstausstrahlung 2024) nach Kanada aufgebrochen ist, ist dem zunehmend dementen Willi offenbar entfallen. Der renitente Rentner lässt sich immer neue Druckmittel einfallen, um die Wahrheit über den Verbleib seines Sohnes zu erfahren, sehr zum Leidwesen von Pflegekraft Anna Pawliczek (Malgorzata Mikolajczak) und Katharina ...

Derzeit beliebt:
>>"Terra X: Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt": Die ZDF-Doku
>>"Tatort: Erika Mustermann": Kritik zum Tatort mit Corinna Harfouch und Mark Waschke
>>"heute-show" enthüllt: So bizarr ist das Leben von Elon Musk wirklich!
>>„heute-show“-Star Valerie Niehaus: Das ist ihre unglaubliche Entwicklung

Gute Nachrichten weiß derweil Katharinas Kollegin Sybille Stadler (Susanna Simon) aus dem Kindergarten zu berichten: Sie hat den Krebs besiegt, doch das Anstoßen mit Katharina wird durch einen Zwischenfall unterbrochen: Ein unbekannter Mann (Sebastian Klein) steht zum zweiten Mal in Folge am Zaun und beobachtet die Kinder. Er stellt sich als Patenonkel von Peter Schober (Felix-Leonard Mothes) vor. Der kleine Junge ist erst vor kurzem gemeinsam mit seiner Mutter Laura (Susanne Bormann) nach Eisenach gezogen. Katharina und Sybille bleiben misstrauisch. Gemeinsam mit Lauras Schwester Yvonne Scherzer (Winnie Böwe) beschließen sie, die wahre Identität des Fremden zu enttarnen ...

Zwei weitere Filme in den nächsten Wochen

"Nächste Ausfahrt Glück" ist eine Filmreihe, die seit 2021 zunächst mit zwei Filmen pro Jahr im ZDF zu sehen ist. In der Auftaktfolge "Juris Rückkehr" wurde Katharina Wegener überraschend mit ihrer Vergangenheit konfrontiert: Gemeinsam mit ihrer Jugendliebe Juri wollte Katharina einst wie etliche andere aus der DDR in den Westen fliehen. Doch am Zaun an der Prager Botschaft kurz vor dem Mauerfall konnte sich Katharina nicht durchringen, ihrer großen Liebe zu folgen. Die Rückblenden in die deutsche Geschichte waren folglich vor allem in den ersten Filmen ein zentrales Merkmal der "Herzkino"-Reihe nach einer Idee von Remy Eyssen und Georg Weber. Zuletzt wurden die historischen Bezüge immer seltener. Im neuen Film "Weg zur Wahrheit", der bereits ab Samstag, 25. Oktober, in der ZDFmediathek zu sehen ist, fehlen sie nun so gut wie vollständig.

Einzig der pensionierte Tierarzt Kommandante hält die Erinnerungen an die DDR weiter am Leben: Als überzeugter Kommunist schimpft er auch diesmal leidenschaftlich über den Kapitalismus und kettet sich in einer Protestaktion an einem Garagentor fest. Der 1952 in Frankfurt am Main geborene Schauspieler Ernst Stötzner füllt diese Rolle abermals großartig aus. Es macht auch diesmal wieder großen Spaß dem chaotischen Treiben in Katharinas Umfeld zu folgen, allerdings empfindet man zunehmend auch ein gewisses Mitleid für die chronisch überarbeitete Frau.

Zwei weitere Filme mit den Titeln "Hinter der Maske" und "Neuanfang" zeigt das ZDF am Sonntag, 9. November, und Sonntag, 16. November, jeweils um 20.15 Uhr. Drei weitere Folgen befinden sich bereits in der Entwicklung.

Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit – So. 02.11. – ZDF: 20.15 Uhr

Florian Silbereisen: Neue Romanze an Bord des „Traumschiffs“?
Am 1. Januar 2026 nimmt "Das Traumschiff" Kurs auf Südafrika. Dabei kommt der "Traumschiff"-Kapitän wohl einer Kollegin näher.
Abenteuer in Südafrika
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

DVD-Highlights der Woche: Körpertausch mit Lindsay Lohan
Neue DVD-Veröffentlichungen
"Freakier Friday"
"mit der Antwort abgefunden" – Roland Kaiser über seine wahre Mutter
Er erfuhr es erst mit 15
Roland Kaiser auf der Bühne.
Wenn die Schulleiterin zur Ersatzmutter wird
"Schule am Meer – Elternfreuden"
Schule am Meer - Elternfreuden
Eine Zeitkapsel der düsteren Überraschungen
"Moresnet – The Book of Death: Das Tagebuch"
Moresnet - The Book of Death: Das Tagebuch
Kling und Mommsen als chaotisches Duo
"Schule am Meer – Unter einem Dach"
Schule am Meer - Unter einem Dach
Die Entführung von Jan Philipp Reemtsma: Eine eindringliche Familiengeschichte
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Ronja Forcher über neue „Bergdoktor“-Staffel: „Es ist wild bei uns!“
Neuer Staffelstart
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
Bald geht's los: Alle Infos zur 17. "Bergretter"-Staffel!
Mit Sebastian Ströbel
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Viele Tränen um Familien bei "Promi Big Brother" - Auch Andrej Mangold knickt ein
Reality-Emotionen
Promi Big Brother - Tag 10
"Goodbye Deutschland"-Star sagt Tschüss: "Am Ende meiner Kräfte"
Currywurst-Ende
Chris Töpperwien
Ralph Siegel abgelehnt: Deshalb wollte Helene Fischer nie mit ihm arbeiten!
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Darum will „Bergdoktor“-Star Hans Sigl nicht aufs „Traumschiff“
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne.
"Nicht immer einfach": Darum hat Michael Patrick Kelly beim Tod seines Vaters nicht geweint
Emotionaler Song
"NDR Talk Show"
"Die Ringe der Macht": Die teuerste Serie der Welt kommt ins Free-TV
Fantasy-Epos im TV
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
"Da war was los!" Wie Ina Müller bei "Klein gegen Groß" einst für betretene Gesichter sorgte
Ina Müller bei Musikduell
Ina Müller
Was wurde eigentlich aus den "Ghostbusters"-Stars?
Rückblick auf Kultstars
Das wurde aus den "Ghostbusters"-Stars
Tom Cruise in "Top Gun Maverick" – Eine Flieger-Action wie nie zuvor
"Top Gun Maverick"
Top Gun Maverick
Luxus-Verkäufer in Deutschland: Die Dienstleister der Reichen im ZDF
"ZDF.reportage: Luxus-Verkäufer in Deutschland – Wie Reiche shoppen"
Luxus-Verkäufer in Deutschland - Wie Reiche shoppen
Tod eines Unternehmers: Die neue Herausforderung für Helen Dorn
"Helen Dorn – Schuld und Sühne"
"Helen Dorn - Schuld und Sühne"
Sportlegenden im Kinderduell: "Klein gegen Groß" mit Becker, Hambüchen und Ullrich
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Henning Baum hält nichts von "Waschlappentum" - Was ist für ihn Männlichkeit?
Debatte um Männlichkeit
Henning Baum
Tränen im "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Ein emotionaler Abschied von diesem Moderator!
Moderator verlässt TV
Benjamin Bieneck
Prinz Harry und sein Leben in den USA: "Es ist viel verwirrender geworden"
Prinz Harrys Pläne
Prinz Harry
RTL kündigt neuen Ableger von "Prominent getrennt" an - Fans sind verwirrt
Neues RTL-Format
Nico Legat und Thorsten Legat
Kinderstars aus Horror-Klassikern - Was machen sie heute?
Schauspieler
Harvey Stephens
Judith Rakers genervt an Halloween: "Blagen im Kürbis-Kostüm"
Halloween-Kritik
Judith Rakers
Marisa Burger hört auf: So emotional wird ihr Abschied bei den „Rosenheim-Cops“
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
Seit Jahrzehnten im Einsatz: Deutschlands dienstältesten TV-Ermittler
Langjährige Ermittler
Ein starkes Team
Manuela Freitag enthüllt: Ein Leben als Domina auf der Reeperbahn
Dokumentation
Herbertstraße - Geschichte einer Domina
"The Witcher": Überraschender Wechsel bei der Hauptrolle
Neues Gesicht
"The Witcher - Staffel 4" | Netflix