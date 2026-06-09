Neue Details zu "Wetten, dass..?" mit Kaulitz-Brüdern: Das ändert sich

Am 5. Dezember 2026 startet das ZDF "Wetten, dass..?" neu – ohne Thomas Gottschalk, erstmals mit Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren. Das hatte das ZDF bereits am 21. Januar 2026 bekannt gegeben. Der Leiter der ZDF-Hauptredaktion Show, Oliver Heidemann, sprach gegenüber DWDL von intensiven Vorbereitungen.

Die neue Ausgabe der traditionsreichen Samstagabendshow soll zwar ihre Grundstruktur behalten, aber auch mit einigen Neuerungen an den Start gehen. Die Kaulitz-Brüder hätten bereits "viele Ideen" eingebracht, so Heidemann. Deshalb sei "sicher nichts wie immer". Ziel sei es, die Performance der Brüder stimmig in die dreistündige Sendung einzubinden.

"Wetten, dass..?"-Comeback startet zunächst in Halle an der Saale Geplant ist zunächst eine Show in Halle an der Saale. Ob es danach weitere Ausgaben geben wird, ist offen. "Zunächst schauen wir auf die Show in Halle an der Saale", sagte Heidemann. Am Ende sollten die Zuschauer sagen können: "Es war vielleicht anders, aber es war eine geile Show." Gleichzeitig solle die Sendung weiter das "warme Gefühl der großen Heimat 'Wetten, dass..?'" vermitteln.

Ein genaues Konzept für die Dezember-Ausgabe steht laut Heidemann noch nicht fest. Das Redaktionsteam sucht derzeit nach geeigneten Show-Acts und Wetten. Bekannte Elemente wie Musik-Acts, prominente Gäste auf der Show-Couch sowie die abschließende Wahl zum Wettkönig sollen erhalten bleiben. Eine Internetseite für den Ticketservice wurde bereits eingerichtet; wann der Ticketverkauf beginnt, teilte das ZDF bisher aber noch nicht mit.

ZDF setzt bei "Wetten, dass..?" auf echte Entertainer Über die Tokio-Hotel-Zwillinge sagte Heidemann: "Ich mag die beiden sehr: Bill und Tom sind nahbar, charmant und – was für 'Wetten, dass..?' nicht ganz unwichtig ist: Sie sind unerschrocken." Die Brüder widmeten sich dem Format "mit großer Leidenschaft und Ernsthaftigkeit". Sowohl Gottschalk als auch Bill und Tom Kaulitz seien "echte Entertainer", deren Ziel es sei, die Menschen bestmöglich zu unterhalten.

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" sprachen Bill und Tom Kaulitz zuletzt über die Reaktion der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihre Podcast-Einladungen. Bei einem Interview im Rahmen des WDR Europaforums auf der re:publica hatte Merkel deutlich gemacht, dass sie den Podcast der Brüder weiterhin nicht besuchen wolle.

Angela Merkel sorgt für Gesprächsstoff bei Bill und Tom Kaulitz Bill berichtete, die Brüder hätten "seit Jahren" versucht, Merkel in ihren Podcast einzuladen. In der Podcast-Folge sagte Bill Kaulitz, er sei wegen der Absage "heartbroken" gewesen. Tom Kaulitz sprach in dem Zusammenhang von einer "Backpfeife". Tom Kaulitz fasste die Reaktion mit den Worten zusammen: "Sie hat uns mehr verletzt, als sie wollte."

Das könnte laut Aussage der Kaulitz-Brüder auch Folgen für "Wetten, dass..?" haben. Bill Kaulitz sagte, er habe Merkel für die Sendung am 5. Dezember "fest auf der Liste" gehabt. Nun müssten er und Tom als neue Moderatoren schauen, wie sie sich in anderen Interviews verhalte.