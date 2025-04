Neue "Dr. Nice"-Folgen: Starttermin und die neue und alten im Team

Fans von 'Dr. Nice' dürfen sich freuen: 2025 kommen sechs neue Filme ins ZDF. Patrick Kalupa und Josephine Preuß sind wieder mit von der Partie.

Die Dreharbeiten für die nächsten Abenteuer von "Dr. Nice" sind beendet. Nach 123 intensiven Drehtagen meldet das Team von Dreamtool Entertainment: alles im Kasten! Nach dem überraschenden Erfolg der Reihe, wurde die Produktion zunächst um vier zusätzliche Filme erweitert, und nun, nach über 10.000 Takes und Drehs an Locations wie der Ostseeküste bei Flensburg und in Berlin, erwartet die Zuschauer im kommenden Jahr eine geballte Ladung "Dr. Nice" – ganze sechs neue Filme des Quotenhits werden gezeigt! Zu sehen ist die beliebte Reihe in der ZDFmediathek und im ZDF-"Herzkino".

An der Seite von Patrick Kalupa, der erneut den charismatischen Dr. Moritz Neiss verkörpert, glänzt wieder Josephine Preuß als seine tatkräftige Assistentin Charlie Winkler. Dr. Nice, ein ehemalige Star der Chirurgie, der nach einem schweren Unfall nicht nur seine Karriere, sondern auch die Hand, die sein Talent ausmachte, aufgeben musste, steht plötzlich vor einer ungeahnten neuen Herausforderung: Er erfährt, dass er eine 16-jährige Tochter hat. Das kann also heiter werden.

"Die Welt hat Schmerzen, Nice ist Medizin" "Die Welt hat Schmerzen, Nice ist Medizin", beschreibt Dreamtool-Chef Stefan Raiser den besonderen Reiz der Serie und verrät, dass die neue Staffel erfrischende, romantische und auch humorvolle Momente bieten wird – und damit perfekt als Gegenpol zu all den bekannten Schwernissen in die Zeit passt. "Dr. Nice" ist für den Produzenten ein Projekt mit Herz – ein Programm, das in einer Zeit voller Unsicherheiten "Hoffnung und Werte wie Moral, Anstand, Toleranz und Nächstenliebe" vermitteln soll. "Vor 15 Jahren hätte ich Ihnen gesagt: Wer braucht eine Botschaft?! Wichtig ist, dass ein Film sexy ist, dass es knallt, dass alles schön bunt ist. Ich wollte der nächste Jerry Bruckheimer sein. Heute liegen die Dinge anders", verriet der Produzent schon in einem Interview mit der Agentur teleschau.

Und es geht weiter: "Gedreht wird ab Frühjahr 2025" Mit Blick in die Zukunft des erfolgreich praktizierenden Landarztes zeigt sich der Produzent zuversichtlich: "Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Programm wie Nice, mit diesen Zutaten in der DNA, einen positiven Effekt hat. Ganz besonders freue ich mich, dass wir bereits jetzt die vierte Staffel mit sechs Filmen planen dürfen. Gedreht wird ab Frühjahr 2025."

In den neuen Folgen der "Dr. Nice"-Reihe erwarten die Zuschauer ein Wiedersehen mit vertrauten Gesichtern – darunter Maximilian Grill, der als Dr. Florian Schmidtke – Erzfreund von Dr. Nice erneut seine Rolle übernimmt. Doch es gibt auch spannende Neuzugänge im Ensemble: Hannes Jaenicke, bekannt als Schauspieler, Autor und engagierter Umweltaktivist, wird in der Rolle eines Psychiaters zu sehen sein und bringt frischen Wind in die Geschichten ein.

Dann starten die neuen Folgen "Dr. Nice" Ab dem 19. April kann die dritte Staffel "Dr. Nice" online gestreamt werden. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 11. Mai sonntags um 20:15 Uhr im ZDF.

