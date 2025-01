Neue „Dünentod“-Krimis: Spektakulärer Lkw-Raub und ein Leichenfund

Ob „Nord Nord Mord“ oder „Nord bei Nordwest“: Küstenkrimis sind bei vielen deutschen TV-Zuschauern beliebt. Das erkannten auch die RTL-Verantwortlichen und starteten 2023 mit „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ ebenfalls eine Krimireihe in diesem Segment. Das Konzept lockte mit den ersten Folgen rund 3,5 Millionen Zuschauer an und war so erfolgreich, dass der Sender bald neue Episoden ausstrahlt.

Worum geht es in „Dünentod“? Der zentrale Schauplatz der Krimireihe ist der fiktive Ort Werlesiel, den die Macher an der Nordseeküste verorten. Dort stößt das ungleiche Polizistenduo Femke Folkmer und Tjark Wolf immer wieder auf mysteriöse Kriminalfälle, die ihm alles abverlangt. So handelten die ersten Folgen etwa von verborgenen Leichen, skrupellosen Drogendealern und ungewöhnlichen Raubüberfällen.

Was bieten die neuen Folgen der Krimireihe? RTL hat bisher zwei neue Episoden angekündigt, die mit knapp 90 Minuten wieder Spielfilmlänge haben sollen. Die erste Folge trägt den Titel „Schatten der Vergangenheit“. Darin bekommen es die Ermittler gleich mit zwei Mordfällen zu tun, die nicht nur durch die identische Tatwaffe miteinander verknüpft sind. Der Täter nummeriert seine Opfer auch in SMS-Nachrichten, die er an Tjark Wolf sendet. Hat es der Polizist mit einem alten Bekannten zu tun?

Den zweiten Fall, der den Titel „Tödliche Geheimnisse“ trägt, geht vor allem Femke Folkmer an. Denn in einem am Strand gefundenen und grausam zugerichteten Toten erkennt die Polizistin einen Jugendfreund. Bald ermittelt das Duo in der High Society der Gemeinde Bükensiehl, kann aber einen weiteren Mord nicht verhindern.

Wer ist an „Dünentod“ beteiligt? Die Fälle der Serie sind von Werken des Schriftstellers Sven Koch inspiriert. So adaptieren die beiden aktuellen Verfilmungen seine Romane „Dünenblut“ und „Dünensturm“. In den Hauptrollen sind Pia-Micaela Barucki und Hendrik Duryn zu sehen. Während Barucki zuletzt im „Tatort: Stille Nacht“ zu sehen war, ist Duryn vor allem aus der RTL-Comedyserie „Der Lehrer“ bekannt. Wiederkehrende Rollen in „Dünentod“ füllen unter anderem Yasemin Cetinkaya („Merz gegen Merz – Hochzeiten“), Florian Panzner („Dark“) und Rainer Reiners („Stille Nacht, raue Nacht“) aus. Regie bei den neuen Fällen führt Stephan Rick, der bereits mehrere Fälle der Krimireihe „Polizeiruf 110“ inszeniert hat.

Wie sieht die Zukunft der RTL-Krimireihe aus? Fans der Serie dürften die Zukunft von „Dünentod“ mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Einerseits hat RTL nämlich angekündigt, die Krimireihe auch über die beiden neuen Fälle hinaus fortzusetzen. Andererseits wird es Veränderungen beim Cast geben. So hat Pia-Micaela Barucki ihren Ausstieg angekündigt. Zum Abschied fand die Schauspielerin emotionale Worte: „Femke Folkmer hat mit ihrer etwas spröden, aber scharfsinnigen und kämpferischen Art mein Herz erobert, und ich habe es geliebt, sie drei Jahre lang verkörpern zu dürfen. Ich bedanke mich bei unseren treuen Zuschauer*innen, die so wohlwollend diese neue Reihe und uns als Ensemble aufgenommen haben.“

Wann sind die neuen Folgen zu sehen? Entstanden ist die Reihe „Dünentod“ unter dem Label „Tödlicher Dienst-Tag“. Daher ist es nur konsequent, dass RTL auch die neuen Folgen am Dienstagabend sendet. Die Erstausstrahlung erfolgt am 11. und am 18. Februar 2025. Wer sie verpasst hat oder erneut schauen möchte, der kann die beiden Episoden auch beim Streaming-Dienst RTL+ abrufen.