Neue Folge "Nord Nord Mord" mit der plötzlich verstorbenen Lilly Forgách

„Nord Nord Mord“ zählt zu den beliebtesten Krimiserien im ZDF. Nachdem Anfang 2024 der 23. Film der Reihe zu sehen war, wurden sechs neue Folgen abgedreht. Einen Tag vor Weihnachten wird die Episode „Sievers und das Geisterhaus“ ausgestrahlt. Es ist der letzte Krimi mit Lilly Forgách, die überraschend im Alter von 58 Jahren verstorben ist.

Letzte Folge mit Lilly Forgách Es ist eine ungewöhnliche Krimifolge, die mit "Sievers und das Geisterhaus" erscheint. Denn die Episode ist getrübt vom plötzlichen Tod der Schauspielerin Lilly Forgách. Mit nur 58 Jahren erlag die gebürtige Regensburgerin einem Schlaganfall. Seit 2007 war Lilly Forgách mit dem Theaterregisseur und Intendanten Jochen Schölch verheiratet. Am 8. Dezember 2024 starb die beliebte Schauspielerin in München an den Folgen eines Schlaganfalls, den sie zwölf Wochen zuvor erlitten hat.

Worum es in „Nord Nord Mord“ überhaupt geht Falls du von „Nord Nord Mord“ noch gar nichts gehört hast, bekommst du hier einen kurzen Überblick: Im Mittelpunkt der Krimireihe steht der Hauptkommissar Carl Sievers. Gespielt wird er von Peter Heinrich Brix, der die Rolle seit 2018 innehat. Sievers, der von Kiel nach Sylt versetzt wurde, hat einen verschlossenen Charakter und ist eher wortkarg. Seine Fälle löst er mit viel Sachverstand, wobei er von den Ermittlern Hinnerk Feldmann (Oliver K. Wnuk) und Ina Behrendsen (Julia Brendler) unterstützt wird. Die Serie begeistert ihre Fans unter anderem durch die spannenden Fälle, aber auch durch skurrile Charaktere, einen guten Humor und die malerische Landschaft von Sylt. Die bislang quotenstärkste Folge war übrigens „Sievers und das mörderische Türkis“, die im Januar 2022 lief und mehr als 10,3 Millionen Zuschauer hatte.

„Sievers und das Geisterhaus“ Die nächste Folge von „Nord Nord Mord“ zeigt das ZDF am 23. Dezember 2024 um 20:15 Uhr (seit dem 14. Dezember in der Mediathek). Es ist die letzte Episode mit der überraschend verstorbenen Lilly Forgách. Die Schauspielerin ist darin als Egozentrikerin zu sehen, die einige fiesen Tricks auf Lager hat. Es wird eine Inselschreiberin tot in einem alten Haus gefunden, das für eine Übung der Feuerwehr angezündet werden soll. Behrendsen und Feldmann nehmen das Haus bei ihren Ermittlungen unter die Lupe und erleben dabei einige unerklärliche Dinge, die nahelegen, dass es in dem Gebäude spukt.

Weitere Episoden kurz vor Ausstrahlung Neben „Sievers und das Geisterhaus“ stehen fünf weitere Episoden von „Nord Nord Mord“ zur Ausstrahlung bereit. Wann genau das ZDF sie zeigen wird, steht noch nicht fest. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass alle fünf Filme im Jahr 2025 zu sehen sein werden. Bislang wurden maximal vier Episoden in einem Jahr gezeigt. Darüber hinaus handelt es sich bei den Titeln der Filme um Arbeitstitel. Es kann also sein, dass sie bis zur offiziellen Ankündigung noch geändert werden.

Einer der abgedrehten Filme ist „Sievers und der bunte Hund“. Darin wird an einem Leuchtturm auf Sylt die Leiche eines Mannes mit einem Pfeil im Rücken gefunden. In „Sievers und der tiefe Schlaf“ unterzieht sich Kommissar Sievers einer Hypnosebehandlung. Während er hypnotisiert ist, nimmt er einen Schrei wahr, von dem er aufwacht. Als er sich auf die Suche nach der Hypnotiseurin begibt, findet er sie im Keller liegend vor. Er geht die Kellertreppe hinunter, um ihr zu helfen, und wird plötzlich die Stufen hinuntergestoßen.

In „Sievers und die stillen Austern“ wird ein Spitzenkoch tot bei den Austernbänken aufgefunden, und es ist an Sievers und seinen Kollegen, den Mordfall aufzuklären. In „Sievers und der Gesang der Wale“ treibt die Leiche eines Jungen im Hafen von Hörnum. In seinem Gesicht sind Spuren einer Schlägerei zu sehen, zudem war allgemein bekannt, dass der Junge nicht schwimmen konnte. Und in „Sievers und der letzte Tango“ stirbt ein Privatdetektiv auf einer Party, auf der sich auch Sievers und seine Kollegen befinden. Die Frage lautet nun: Hatte der Tod eine natürliche Ursache?