Neue Folge "Traumschiff: Nusantara": Florian Silbereisen über pikante Szene: "Ich bin quasi noch nackt"

In der Jubiläumsfolge des "Traumschiffs" geht es nach Nusantara. Die Reise treten auch Amira und Oliver Pocher an. Das führt zu einem tragikomischen Auftritt. Der 45-Jährige schlüpft darin in die Rolle eines betrogenen Ehemannes. Zu der Zeit als die "Traumschiff"-Folge gedreht worden ist, waren die beiden offiziell noch ein Paar. Mittlerweile haben sich ihre beruflichen und privaten Wege getrennt. Auf dem Kreuzfahrtschiff ist Veronika Bruckner ("Großstadtrevier"-Star Wanda Perdelwitz) die Ehefrau von Christian Bruckner (Oliver Pocher). Ausgerechnet Kapitän Prager verliebt sich in die Frau seines Passagiers.

Für Kapitän Prager (Florian Silbereisen) wird es dieses Mal eine ganz besondere Tour. Der "Traumschiff"-Chef wird intim mit seinem Urlaubsflirt Veronika (Wanda Perdelwitz). Leicht bekleidet empfängt der Kapitän seine Dame in seiner Kabine. "Ich bin quasi noch nackt", lässt Max Prager wissen, der mit ihr eigentlich zum Essen gehen wollte. Das versteht seine Urlaubsromanze gern als Einladung. "Ich fang' mit dem Nachtisch an", sagt sie, bevor die beiden sich näher kommen.

"Was hinter verschlossenen Türen passiert, wird der Kapitän natürlich nicht ausplaudern", erklärt Florian Silbereisen in einem Interview mit Bild. Der Schlagerstar freut sich über die Entwicklung seiner Serien-Rolle: "Er darf sich in der 100. 'Traumschiff'-Folge am Neujahrstag endlich verlieben – aber nur so lange, bis Oliver Pocher auftaucht...", verrät er 42-Jährige weiter in dem Gespräch.