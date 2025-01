Neue "Ingo Thiel"-Folgen: Wie geht's mit der Serie rund um Heino Ferch weiter?

Die neuen Folgen von "SOKO-Chef Ingo Thiel" feiern zuerst auf dem Sender ARTE TV-Premiere. Ein paar Monate später werden diese im ZDF ausgestrahlt. Der sechste und bislang neueste Film "Ingo Thiel: Yvonne und der Tod" gab es am 1. November 2024 bei Arte zu sehen. ZDF-Zuschauer werden am 17. März 2025 in Genuss dieser Folge kommen. Bis dahin wiederholt ARTE ein paar der bekannten Fälle. Hier ein Überblick über die zeitnahen Wiederholungen:

Freitag, 31.01.2025, um 20.15 Uhr bei ARTE und am Dienstag, 11. Februar 2025, um 14.00 Uhr bei ARTE "Brief aus dem Jenseits":

Wie geht es mit "Ingo Thiel" nach dem Fremdgeh-Skandal weiter?

Im Mai 2024 wurde die angebliche Affäre von Heino Ferch mit seiner Serien-Kollegin Sina Bianca Hentschel der Öffentlichkeit bekannt. In der Krimi-Reihe spielt die 38-Jährige seit 2020 die weibliche Hauptrolle namens Conny Roht. Die Trennung Heino Ferchs mit der Schauspielerin schlug medial hohe Wellen, schließlich ist der 61-Jährige seit 19 Jahren mit Marie-Jeanette verheiratet und hat mit ihr drei Kinder. Heino Ferch hatte in dieser Zeit das gemeinsame Zuhause am Ammersee verlassen. Doch wie es scheint, gibt es mittlerweile keinen Kontakt mehr zwischen Heino Ferch und seiner Kollegin Sina Bianca Hentschel. Was bedeutet das für die neuen Folgen der Krimi-Serie?