Neue Promi-Paare im "Sommerhaus": Pikant! Ex von Aleks Petrovic zieht ein

Am Anfang waren es acht Paare, die in das "Sommerhaus der Stars" einzogen. Bisher wurden Claudia Obert und Max Suhr als erstes und einziges Paar aus der Promi-WG gewählt. Doch weitere Pärchen werden folgen. Daher wird es bald an der Zeit, neue Persönlichkeiten in das "Sommerhaus" zu schicken. Nun wurde bekannt gegeben, welche drei Promi-Paare nachrücken werden. Besonders pikant dürfte es für Aleks Petrovic werden, denn seine Ex-"Love Island"-Liebelei Dana hat sich angekündigt.

Das "Sommerhaus der Stars" wird mit sechs Bekannten aus der Reality-TV-Welt bereichert. Hanna Sökeland wird mit ihrer Partnerin Jessica Huber in das Bauernhaus einziehen. Beide lernten sich 2022 in der VOX-Show "Princess Charming" kennen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und wohnen zusammen in einer Wohnung in München, Jessicas Heimatstadt. Zuletzt sorgten die beiden für Aufsehen, da sie als erstes lesbisches Paar das Cover des "Playboy" zierten.

Aleks Petrovic trifft auf Ex im "Sommerhaus" Vom Dschungel nach Bocholt - Gigi Birofio will sich dem nächsten Reality-TV-Abenteuer stellen. Nach "Ex on the Beach", "Temptation Island" und dem zweiten Platz beim diesjährigen RTL-Dschungelcamp, zieht der gelernte Industrieelektriker nun mit seiner Partnerin Dana Feist in das "Sommerhaus der Stars" ein. "Ich will gewinnen! Ich war jetzt schon oft genug der Gewinner der Herzen, dieses Mal wird‘s der Sieg!", ist sich der 24-Jährige sicher. Besonders spannend wird dabei das Aufeinandertreffen von Aleks Petrovic, seiner aktuellen Freundin Vanessa Nwattu und Dana Feist werden. Die Oberstabsgefreite der Bundeswehr suchte 2019 nach einem Partner bei "Love Island". Dort startete sie eine Liebelei mit Aleks Petrovic. Doch nach kurzer Zeit war es auch schon wieder aus zwischen den beiden.

"Kampf der Realitystars"-Sieger Serkan Yavuz und seine Frau Samira sind die weiteren Nachrücker im "Sommerhaus". Die beiden sind bereits ein eingespieltes Team in Sachen Reality-TV und Partnerschaft. Die beiden "Bachelorette" und Bachelor"-Kandidaten haben bei "Bachelor in Paradise" zueinandergefunden. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und bekamen im letzten Jahr eine Tochter. Nun testet das Paar ihre Beziehung auf einem ganz neuen Niveau im krawalligen "Sommerhaus".

Das "Sommerhaus der Stars" läuft dienstags bei RTL und vorab bei RTL+*