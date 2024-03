Neue "The Big Bang Theory"-Serie mit Jim Parsons und Mayim Bialik

Nach zwölf Staffeln war 2019 Schluss mit "The Big Bang Theory". Doch wie geht es weiter zwischen Sheldon Cooper und Amy Farrah Fowler? Eine neue Comedy-Serie mit Jim Parsons und Mayim Bialik soll nun die Geschichte der beiden Wissenschaftler erzählen.

Nach zwölf Staffeln war 2019 Schluss. Nun jedoch dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit zwei liebgewonnenen "The Big Bang Theory"-Darstellern freuen. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtete, werden Jim Parsons und Mayim Bialik in der finalen Episode von "Young Sheldon" in ihre Rollen als Sheldon Cooper und Amy Farrah Fowler zurückkehren.

Beim "Big Bang"-Spin-off "Young Sheldon" spricht Parsons im englischen Original nicht nur die Erzählerstimme, er ist auch als Produzent mit an Bord. Auch Bialik war bereits in zwei Folgen als Erzählerin zu hören. Blicken ließen sich die Sitcom-Stars in dem Prequel jedoch nie – bis jetzt.

So geht es bei "Young Sheldon" weiter Details zu den Szenen mit Parsons und Bialik sind noch nicht öffentlich bekannt. Nach sieben Staffeln wird das große Finale von "Young Sheldon" mit einer Überlänge von einer Stunde am 16. Mai über die amerikanischen Bildschirme flimmern. In der Hauptrolle der Serie ist seit der ersten Folge (2017) Iain Armitage zu sehen. Er spielt den jungen Sheldon Cooper. Nun steht auch dem 15-Jährigen der Abschied von der Kultrolle bevor – auch, wenn bereits das nächste Spin-off in den Startlöchern steht.

Serienschöpfer Chuck Lorre arbeitet derzeit an einem "Young Sheldon"-Ableger über Georgie (Montana Jordan) und Mandy (Emily Osment). Das Spin-off zeigt, wie die junge Familie in Texas mit den Herausforderungen des Erwachsenseins, der Elternschaft und der Ehe zurechtkommt. Die noch titellose Serie soll schon im Herbst 2024 starten.