Neuer Münchner "Tatort"-Kommissar: Carlo Ljubek übernimmt

Das ist Carlo Ljubek

Ljubek, geboren 1976 in Bocholt als Sohn kroatischer Eltern, absolvierte seine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Anschließend war er am Schauspiel Köln und am Schauspielhaus Hamburg tätig, wo er mit renommierten Regisseuren wie Karin Beier und Frank Castorf zusammenarbeitete. Zusätzlich übernahm er Rollen in Film- und Fernsehproduktionen, darunter die Hauptrollen in der Netflix-Serie "Schlafende Hunde" und in Caroline Links ZDF-Serie "Safe".