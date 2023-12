Neuigkeiten von "Dr. Nice": So geht es mit der beliebten ZDF-Serie weiter!

Neben Verfilmungen der Bücher von Rosamunde Pilcher und Inga Lindström zeigt das ZDF in seiner Filmreihe „Herzkino“ zuweilen auch Filme, die nicht auf Romanen basieren. So liefen im April 2023 zwei Episoden der Reihe „Dr. Nice“. Und weil die beim Publikum sehr gut ankamen, geht es damit bald weiter.

Was bei „Dr. Nice“ bislang passiert ist Am 16. und 23. April 2023 zeigte das ZDF die Filme „Hand aufs Herz“ und „Alte Wunden“ als Auftakt einer neuen Filmreihe: In „Dr. Nice“ geht es um den Chirurgen Dr. Moritz Neiss, der sich bei einem Unfall eine schwere Verletzung an der Hand zuzieht. Noch dazu erfährt er, dass er eine Tochter hat: die 16-jährige Lea. Ihre Mutter, mit der Dr. Neiss eine Affäre hatte, ist verstorben, und deren Lebensgefährtin Charlie möchte Lea adoptieren. Statt nach Australien zu fliegen, um seine Hand operieren zu lassen, entscheidet sich Dr. Neiss dafür, nach Flensburg zu fahren, um seine Tochter kennenzulernen. Dort trifft er neben Lea und Charlie auch Dr. Florian Schmidtke, einen ehemaligen Kommilitonen, mit dem er sich schon zu Studienzeiten nicht verstanden hat. Denn es stellt sich heraus, dass die berufliche Zukunft von Dr. Neiss von Dr. Schmidtke abhängt.

Wann und wie es bei „Dr. Nice“ weitergeht Ursprünglich wollte es das ZDF bei zwei Folgen von „Dr. Nice“ belassen. Dabei hatte der Sender aber wohl nicht damit gerechnet, dass die beiden Filme außerordentlich gut beim Publikum ankommen würden – so gut, dass er schon kurz nach der Ausstrahlung weitere Episoden in Auftrag gab. So verriet das ZDF, dass es mindestens vier weitere 90 Minuten lange Filme von „Dr. Nice“ geben wird. Die Ausstrahlung soll im Frühjahr 2024 beginnen. Die Fortsetzung der Reihe wird sich weiterhin um die Annäherung von Dr. Neiss und seiner Tochter Lea drehen. Zudem spielte Neiss mit dem Gedanken, eine eigene Praxis in Flensburg zu eröffnen. Darüber hinaus bahnte sich eine Romanze mit der Besitzerin des Hotels an, in dem er in Flensburg lebt. Und eine neue Figur im Ensemble wird Leas Freund Mikkel sein. Man darf also auf die neuen Folgen gespannt sein.