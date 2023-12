Neujahrskonzert 2024 der Wiener Philharmoniker live im TV: Infos zum Dirigenten, Programm und Übertragung

Kobold kehrt mit neuer RTL-Serie zurück

"Pumuckl"-Star Florian Brückner über KI: "Ein mulmiges Gefühl habe ich schon"

Pumuckl ist mit frischen Geschichten in der neuen RTL-Serie zurückgekehrt. Damit der Kobold so klingt wie das Original, war KI im Einsatz. Florian Brückner, schlüpft in die Rolle des Neffen von Meister Eder. Wie die neue Technik funktioniert und wie er diese Entwicklung sieht, hat der Schauspieler im Interview verraten.

