"Nice Price – Die Tricks der Textilindustrie": Kritik zur ZDF-Investigativ-Dokumentation

Die ZDF-Investigativ-Dokumentation "Nice Price – Die Tricks der Textilindustrie" will zeigen, was geschieht, wenn Schnäppchenpreise locken und wenn Online-Händler im Netz bisweilen perfide konstruierten "Fallen" auslegen. Oft lassen sie sich dabei noch durch die Verführungskraft von kumpelhaft auftretenden Influencern unterstützen. Reporterin Pia Osterhaus ließ sich für ihren Film auf einen Selbstversuch ein: Sie ging auf einen Shopping-Trip nach neuen Klamotten und geriet rasch selbst in eine Art Kaufrausch, obwohl der heimische Kleiderschrank doch voll ist.