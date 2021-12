Ninja Warrior Germany 2021: Diese Kandidaten sind im Promi-Special dabei

Ungewöhnlicher Star-Auflauf am Mount Midoriyama: So heißt das Ziel, das es nach dem Bewältigen einer der härtesten Kletter- und Geschicklichkeits-Parcours-Strecken im Show-Fernsehen zu Ersteigen gilt. Diesmal testen bei der RTL-Sonntagabendsendung "Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands: Promi-Special" mutige Wettkampf-Teilnehmer wie Cathy Hummels, Kevin Großkreutz, Sandy Mölling, Irina Schlauch, Thorsten Legat, Mickie Krause oder Pascal Hens ihre persönliche Leidensbereitschaft.

20 Promis sind am Start, um Gutes zu tun – und sich vor laufenden Kameras nicht allzu sehr zu blamieren. Allerdings ist fest damit zu rechnen, dass kurz vor dem Abrutschen oder im Moment großer Höhenangst doch sehr wenig adventliche Kraftausdrücke aufgezeichnet werden. Das Hangeln durch den Parcours sieht zwar oft aus wie Kindergeburtstag, fühlt sich aber definitiv nicht so an. Wer unnötigerweise nach dem Sinn fragt: Auch den gibt es! Mit jedem absolvierten Hindernis klingelt die Registrierkasse. Alle erspielten Erlöse gehen an die Aktion "Wir helfen Kindern" aus dem alljährlichen RTL-Spendenmarathon.