"Ninja Warrior Promi Special": Thorsten Legat in der Form seines Lebens

Gekeucht, gerackert, geschwitzt, gestürzt: Zwölf Prominente gingen bei "Ninja Warrior Germany – Promi Special" (RTL) in den Parcours, um für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" Geld zu erkämpfen. Am Ende kamen 100.000 Spendeneuro zusammen.

Bei allem Einsatz für die Kinder (Christine Theiss: "Sie sind das Wichtigste und dafür geben wir alles.") ging es bei der achten Auflage des Promi-Ninja-Wettbewerbs natürlich auch ein bisschen um Sieg, Ehrgeiz und Sportlerehre. Schließlich waren sechs der zwölf Promis früher Spitzensportler. Aber egal ob 23-fache Kickbox-Weltmeisterin, Skisprunglegende oder Dschungelkönig und "Princess Charming" – alle legten sich für den guten Zweck mächtig ins Zeug und sammelten pro überwundenem Hindernis Geld ein. Am Ende kamen exakt 100.000 Euro zusammen und machten die bedürftigen Kinder zu den eigentlichen Gewinnern des Abends.

Sportlich siegte "Team Wonti". Laura Wontorra schickte Ex-Handball-Weltmeister Mimi Kraus (40), Skisprung-Legende Sven Hannawald (48), Moderatorin Angela Finger-Erben (43) und "Love Island"-Charmeur Adriano Salvaggio (29) ins Rennen. "Team Köppi" von Jan Köppen trat an mit Ex-Fußballprofi Thorsten "Kasalla" Legat (54), DSDS-Siegersänger Luca Hänni (29), der 23-fachen Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss (43) und dem "Dschungelcamp"-Vizekönig von 2023, Gigi Birofio (24). Frank Buschmann hetzte für "Team Buschi" den Dschungelkönig von 2022, Filip Pavlović (29), Ex-Fußball-Nationaltorhüter Timo Hildebrand (44), "Princess Charming" Irina Schlauch (32) und Skisprung-Ikone Martin Schmitt (45) durch die Parcours.

In zwei unterschiedlichen Parcours wurden je vier Trielle durchgeführt, deren Sieger zusätzliche 1.500 Euro auf ihr Mannschaftsspendenkonto häuften. Die daraus resultierende Gesamtwertung beschied nach den beiden Parcours: "Team Buschi" schied aus. Weshalb der "gescheiterte" Coach als "lebender Buzzer" den Mount Midoriyama besteigen musste. Die beiden führen Teams schickten je einen Athleten in den Showdown um den Sieg an den Mount Midoriyama.