"Nord Nord Mord"-Star Oliver Wnuk über "grenzwertige" Fan-Besuche: „Hat sich krass entwickelt“

Oliver Wnuk: „Natürlich darf man uns am Set ansprechen“

Immer mehr Fans der Serie kommen zum Drehort auf Sylt und wollen den Schauspielern bei der Arbeit zu sehen. „Da war es dann wirklich oft grenzwertig“, beklagte der 48-Jährige, denn es werden immer mehr. „Es hat sich wirklich krass entwickelt. Da standen dann sicherlich an die 200 begeisterte Fans um uns herum.“ So eine Menschenansammlung stört dann nicht nur die Konzentration der Darsteller. Eine Unruhe komme so am Set auf. „Da weiß der Kameramann gar nicht mehr, in welche Richtung er schießen soll, weil alles voller Menschen ist", erklärt Oliver Wnuk die Lage. Doch mit seiner Rede wollte Oliver Wnuk seine Fans am Drehort nicht ausschließen. „Natürlich darf man uns am Set ansprechen.“