"Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar": Kritik zur neuen Folge mit Hinnerk Schönemann und Jana Klinge

Wer kennt sie nicht, die berührende Geschichte vom "Doppelten Lottchen"? Anders als bei Erich Kästner ist es im 22. Film der "Nord bei Nordwest"-Krimireihe aber kein minderjähriges Zwillingspaar, das seine Familien an der Nase herumführt, sondern ein ausgewachsener Mann: Hinnerk Schönemann führte in der Folge "Der doppelte Lothar" auch Regie.

Ein Mann, zwei Familien

Lothar Müller (Tim Ehlert), der von seiner Ehefrau Susanne (Johanna Christine Gehlen) gerne "Lottchen" genannt wird, ist als Handelsvertreter beruflich viel unterwegs. Ausgerechnet an dem Tag, an dem er morgens mit seiner Teenager-Tochter Anna (Johanna Götting) über den Besuch einer Party in Travemünde stritt, kommt er nach einem Auftrag nicht mehr nach Hause. Am nächsten Morgen wird seine Leiche aus dem Meer an der Küste von Travemünde gefischt.