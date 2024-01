"Nord bei Nordwest: Die letzte Fähre": Krimireihe feiert Jubiläum mit spektakulärer Folge

Am 18. Januar ist in der ARD die neue "Nord bei Nordwest"-Folge zu sehen. Was viele nicht wissen: Die Episode markiert das zehnjährige Bestehen der beliebten Krimiserie.

In den folgenden zehn Jahren passiert so einiges: Das Publikum erfährt zum Beispiel, dass Jacobs sich in Schwanitz vor einflussreichen Verbrechern versteckt, gegen die er während seiner Zeit als Polizist ausgesagt hat. Ab der 9. Folge wird der Tierarzt endlich auch offiziell wieder in den Polizeidienst aufgenommen. Doch auf die gute Nachricht folgt bald eine Tragödie: Seine Kollegin und Freundin Lona Vogt wird im Dienst erschossen. Daraufhin wird Jacobs die neue Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge) zugeteilt.