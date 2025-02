"Nord bei Nordwest"-Neustart im NDR: Darum lohnt sich die Krimiserie

An Krimireihen herrscht im Fernsehen kein Mangel. Doch im großen Angebot finden sich einige besondere Perlen – wie „Nord bei Nordwest“. Dieser Auffassung ist offensichtlich auch der NDR und hat die Serie jüngst von vorne gestartet. Immer donnerstags ab 22 Uhr ist eine Episode des Küstenkrimis zu sehen. Alternativ lassen sich alle Folgen in der ARD Mediathek angucken. Doch was macht den Reiz der Serie aus? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns alle 27 bisher erschienenen Teile der Reihe noch einmal angeschaut.

„Nord bei Nordwest“ liefert Natur pur Die Bilder des in der norddeutschen Natur eingebetteten Örtchens Schwanitz machen direkt Lust auf den nächsten Urlaub am Meer. Solche idyllischen Landschaftsaufnahmen leiten nämlich fast alle Folgen der Serie ein. Zudem durchziehen ähnliche Sequenzen, in denen vor allem die Schönheit der Ostseeküste zur Geltung kommt, immer wieder die Handlung. Diese spektakuläre Naturkulisse dürfte einen Großteil des Publikums ansprechen. Das Ganze ist ein norddeutsches Pendant zum karibischen Flair, das die britisch-französische Erfolgsserie „Death in Paradise“ bietet.

Ein starkes Hauptdarsteller-Trio, bei dem die Chemie stimmt Doch „Nord bei Nordwest“ ist mehr als nur Kulisse. Entscheidend für die Beliebtheit der Serie dürfte vor allem das Trio an Hauptdarstellern sein. Da ist zunächst Hinnerk Schönemann, der überzeugend den Polizisten und Tierarzt Hauke Jacobs spielt. Die Rolle passt perfekt zu dem in Rostock geborenen Schauspieler, der genau wie seine Figur Tiere liebt, es ländlich mag und mit großen Partys eher wenig anfangen kann. Die Frauen in Hauke Jacobs Leben haben mit seinen unterschiedlichen Professionen zu tun. Zum einen ist da die Tierarzthelferin und spätere Tierärztin Jule Christiansen (Marleen Lohse). Der Gegenpart ist die für Schwanitz zuständige Polizistin, die in den ersten Folgen Henny Reents und später Jana Klinge verkörpert. Eine Spur Erotik zwischen Jacobs und jeweils mindestens einer der beiden Damen durchzieht so gut wie Folge. Das wirkt zum Glück (fast) nie platt, was vor allem daran liegt, dass die Chemie zwischen dem Trio vor der Kamera einfach stimmt.