"Oderbruch": Mystery Highlight! Fakten und Kritik zur düsteren Krimi-Serie

„Oderbruch“ spielt in der gleichnamigen Landschaft, die sich im Osten von Brandenburg bis nach Polen erstreckt. In dieser dünn besiedelten Gegend stoßen zwei Angler auf einen ganzen Berg von menschlichen Leichen und Tierkadavern. Diese sind nicht nur verstümmelt, sondern teilweise auch bereits seit mehreren Jahrzehnten tot. Ist ein Serienkiller oder sogar etwas Übernatürliches dafür verantwortlich? Das Landeskriminalamt Brandenburg ermittelt.

Hinter „Oderbruch“ stehen unter anderem Christian Alvart, Adolfo J. Kolmerer und Arend Remmers. Während sich Alvart und Kolmerer die Regiearbeit teilen, ist Remmers mit Unterstützung der beiden maßgeblich für das Drehbuch verantwortlich. Wie gut das Trio harmoniert, konnte es bereits bei der gemeinsamen Arbeit an der deutsch-dänischen TV-Serie „Sløborn“ beweisen. Christian Alvart hatte sich zuvor durch die „Tatort“-Inszenierungen um Kommissar Nick Tschiller einen Namen gemacht. 2022 führte er zudem bei der Agenten-Komödie „Ze Network“ mit David Hasselhoff und Henry Hübchen Regie, an der auch Remmers mitschrieb. Kolmerer inszeniert aktuell für Amazon Prime „Der Heimweg“ nach Sebastian Fitzeks gleichnamigem Roman.

Wer wirkt in der Serie mit?

Die Hauptrollen in „Oderbruch“ spielen Lucas Gregorowicz, Felix Kramer sowie Karoline Schuch. Dabei verkörpert Gregorowicz nach seiner Rolle als Adam Raczek im „Polizeiruf 110“ mit Stanislaw Zajak wieder einen polnischen Ermittler. Der Durchbruch gelang dem deutsch-polnischen Schauspieler 2001 in der Komödie „Lammbock – Alles in Handarbeit“. Auch Felix Kramer, der hier den Kommissar Roland Voit spielt, kann bereits auf Krimi-Erfahrung zurückblicken – so war er unter anderem Polizeihauptmann Marco Furrer in der Reihe „Der Zürich-Krimi“. Karoline Schuch erhielt zuletzt durch ihre Performance in der ZDF-Serie „Die zweite Welle“ viele positive Kritiken, hat reichlich „Tatort“-Erfahrung und ist hier Voits Ex-Kollegin Magdalena Kring. Insgesamt umfasst das „Oderbruch“-Drehbuch mehr als 80 Rollen – Komparsen nicht mitgerechnet.