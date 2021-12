Olaf Scholz' Neujahrsansprache im TV: Kanzler ruft zu Zusammenhalt auf

Olaf Scholz spricht in seiner ersten Neujahrsansprache als Bundeskanzler über die Herausforderungen in der Pandemie. Er wünscht sich Zusammenhalt.

"Das Jahr 2021 hat uns alle sehr gefordert", erklärt der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (63) in seiner ersten Neujahrsansprache. Darin spricht er besonders auch über den Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger. "Wir brechen auf in eine neue Zeit", sagt der 63-Jährige. "Eine Zeit, die gut wird, wenn wir sie aktiv gestalten. [...] Für das Neue Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute. Vor allem Gesundheit. Mein großer Wunsch für 2022: Bleiben wir zusammen!"

Die Corona-Pandemie stecke "uns allen in den Knochen". Daneben spricht Scholz über die verheerende Flutkatastrophe: "So schlimm beides gewesen ist - unsere Reaktion darauf enthält auch eine durch und durch erfreuliche Botschaft: Als Gesellschaft haben wir in Deutschland diese Herausforderungen entschlossen angenommen. [...] Unser Land steht zusammen. Was ich überall wahrnehme, das ist eine riesige Solidarität, das ist überwältigende Hilfsbereitschaft, das ist ein neues Zusammenrücken und Unterhaken. "