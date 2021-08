Olympia 2021 im TV: Wann spielt Deutschland im Handball-Viertelfinale?

Gibt es in Tokio den großen Wurf? Die deutsche Handball-Olympiaauswahl steht im Viertelfinale. Gegner dabei ist Ägypten. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Spiel der Deutschen im TV und im Stream verfolgen können.

In Rio vor fünf Jahren hat die deutsche Handball-Auswahl die Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen geholt. Kann das Team diesmal wieder Edelmetall mit nach Hause nehmen? Erst einmal geht es im Viertelfinale gegen Ägypten – setzt sich das Team da aber durch, stehen die Chancen auf eine Medaille gut.

Handball bei Olympia: Wo kann man das Handball-Viertelfinale Deutschland gegen Ägypten im Fernsehen verfolgen? Im Free-TV gibt es zwei Möglichkeiten, die Olympischen Spiele zu verfolgen. Am Dienstag übernimmt das ZDF die öffentlich-rechtliche Übertragung des Olympia-Tages. Zudem ist das Team von Eurosport an jedem Tag im Einsatz. Dass das Spiel da in voller Länge zu sehen ist, können wir aber nicht garantieren. Es ist möglich, dass andere Entscheidungen zumindest zeitweise Vorrang haben.

Handball bei Olympia: Läuft Deutschland gegen Ägypten auch im Live-Stream? Dafür gibt es aber die Möglichkeit, das Spiel im Live-Stream zu verfolgen – da besteht die "Gefahr" nicht, dass hin und her geschaltet wird. Hier kann man auf die Mediatheken von ARD und ZDF zurückgreifen oder alternativ auf den Free-Bereich von Joyn. Dort laufen bis zu acht kostenlose Eurosport-Streams. Durch eine Partnerschaft zwischen Eurosport und DAZN sind die Sender Eurosport1 und Eurosport2 auch über den Streamingdienst zu sehen.

Handball: Wann beginnt das Olympia-Viertelfinale von Deutschland? Angesetzt ist der Start am Dienstag (3. August) um 13.45 Uhr deutscher Zeit – also 20.45 Uhr in Japan. Natürlich kann es im Ausnahmefall immer noch kurzfristig zu Verschiebungen kommen. Alle vier Viertelfinal-Spiele sollen am Dienstag ausgetragen werden.

Haben deutsche Handballer schon einmal die Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewonnen? Jein! In der heutigen Form mit der Bundesrepublik Deutschland hat es noch keinen Olympia-Sieg gegeben. Allerdings haben die DDR-Männer in Moskau 1980 Gold geholt. Bei den Spielen 1936 zu Zeiten des NS-Regimes holte das Deutsche Reich Gold. Seit der Jahrtausendwende gab es für die deutsche Auswahl zwei Medaillen – Silber in Athen 2004 und Bronze in Rio 2016.