Olympia 2022: Kommentatoren, Experten, Reporter von ARD, ZDF und Eurosport

Vom 4. bis 20. Januar finden in Peking die Olympischen Winterspiele statt. Die Fernsehsender schicken wegen der unsicheren Corona-Lage nur kleine Teams in die chinesische Hauptstadt, der Großteil der Berichterstattung wird von Deutschland aus gesteuert. Hier erfahren Sie, wer die Moderatoren, Experten und Reporter der Sender sind.

"Unser Fazit zu Peking lautet bereits jetzt: the most complicated games ever! Verlässliche Informationen des Organisationskomitees für unsere Planungen sind eine Rarität. Hinzu kommt die chinesische Null-Covid-Politik. Sicherheit hat in der Pandemiezeit natürlich oberste Priorität. Aber die knallharten Auflagen in China sind beispiellos", sagt Christoph Netzel, ARD-Teamchef Olympia 2022 und Sportchef des BR. "Es gibt kritische Stimmen, die sagen, dass all diese Maßnahmen den gewünschten Nebeneffekt haben sollen, die Arbeitsmöglichkeiten der internationalen Medien massiv einzuschränken. Dazu passt, dass für das gesamte Team von ARD und ZDF gerade mal zwei Mietwagen zur Verfügung stehen, natürlich mit einem chinesischen Fahrer. Das Signal ist klar: Es ist nicht gewünscht, dass wir uns frei bewegen können."