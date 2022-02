Olympia 2022 im TV heute: Sendetermine, Zeitplan, Entscheidungen, Höhepunkte

Ein gutes halbes Jahr nach den Sommerspielen in Tokio stehen schon die nächsten Olympischen Spiele auf dem Programm. In Peking finden die Winterspiele statt. Hier finden Sie alle Infos zu TV-Übertragungen und Livestreams.

Welche Sender übertragen Olympia? Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen im Wechsel täglich bis zu 16 Stunden live. Eurosport überträgt durchgehend. ARD und ZDF teilen sich in Mainz ein gemeinsames Olympia-Studio, auch die Experten bleiben in Deutschland. Grund sind die vielen Unwägbarkeiten infolge harter Auflagen des Organisationskomitees und des chinesischen Staates, die eine Umsetzung vor Ort immens erschweren, erklärt die ARD. Vor Ort in Peking ist nur ein kleines Team, das u.a. aktuelle Stimmen der Athleten einfängt, aber auch eine kritische Berichterstattung vor Ort gewährleisten soll. Vor allem wegen der Menschenrechtssituation sind die Olympischen Spiele in Peking umstritten. Einige Länder, darunter die USA, wollen keine diplomatischen Vertreter zu den Spielen schicken. Einen Überblick über die Kommentatoren, Experten und Moderatoren der deutschen TV-Sender finden Sie hier.

Was sendet Eurosport? Ähnlich wie bei den Olympishen Sommerspielen in Tokio bietet der Sender in der Nacht zunächst längere Live-Strecken an. Ab etwa 8.45 Uhr beginnt dann die "Medal Zone", in der immer wieder live zu den Enstcheidungen geschaltet wird. Wolfgang Nadvornik und Oliver Sequenz moderieren. Täglich von 17.00 bis 18.00 Uhr Uhr blicken Fabian Hambüchen, Thomas Wagner und ihre Gäste zurück auf die Highlights des Tages. Ab dem 9. Februar läuft täglich ab 20.15 Uhr die "Olympic Hockey Night", in der Ex-Profi Christian Ehrhoff und Moderator Simon Südel die Spiele des Tages analysieren.

Was ist mit Livestreams? ARD und ZDF haben kostenlose Livestreams im Angebot. Die ARD kündigt im Live-Center und auf sportschau.de/olympia bis zu sechs parallele Livestreams an, das ZDF bietet in der ZDFMediathek, auf ZDFheute.de und unter www.sportstudio.de ebenfalls bis zu sechs parallele Livestreams an. Beim kostenpflichtigen Anbieter Joyn PLUS+ gibt es über Eurosport jede einzelne Wettkampfminute als Livestream zu sehen.

Zeitplan und Sendetermine im TV Der Wettkampfplan ist bei Olympischen Winterspielen etwas übersichtlicher als im Sommer. Schließlich gibt es deutlich weniger Sportarten und Disziplinen. Die ersten Medaillen werden am Samstag, 5. Februar vergeben. In unseren Überblick finden Sie die Sendetermine von ARD und ZDF sowie alle Entscheidungen und die Highlights. Den kompletten Zeitplan finden Sie auf der offiziellen Olympia-Seite.