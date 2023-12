"Ostfriesenwut": Kritik zur neuen Krimi-Folge mit Kommissarin Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote)

Der neunte Fall der Kommissarin Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) macht die Ermittlerin rasend vor Zorn. Eine Leiche im Watt taucht auf. Könnte es sein, dass der Mörder ihres Vaters hinter der Tat steckt, obwohl er im Gefängnis sitzt?

Ostfriesenwut Spielfilm • 30.12.2023 • 20:15 Uhr

Eine Tote im Watt ist keine neue Erfahrung für die Polizei an der Nordseeküste. Doch die wenigsten Leichen haben Würgemale am Hals und sind in Fischernetze verstrickt. Kommissarin Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) beginnt zu ermitteln. Wer war die junge Frau, die viel zu schick für eine Wattwanderung gekleidet war? Unmittelbar zuvor wurde der Journalist Holger Bloem (Christian Ahlers) bei einem Giftanschlag in der Redaktion schwer verletzt: Ein Unbekannter droht, die Wasserversorgung Ostfrieslands mit einem biologischen Kampfstoff zu kontaminieren, sollte nicht innerhalb kürzester Zeit ein Lösegeld übergeben werden.

Packende Folge des "Ostfriesenkrimis"

Ann Kathrin wittert bald einen Zusammenhang – zu Recht? Der neunte "Ostfriesenkrimi" mit dem Titel "Ostfriesenwut" nach der Romanreihe des Erfolgsautors Klaus-Peter Wolf (Drehbuch: Christian Limmer, Regie: Christine Repond) ist packend wie seine Vorgänger und verrät viel über seine Protagonistin – einschalten lohnt!

Ann Kathrin ahnt zunächst nicht, dass die beiden Fälle tatsächlich etwas verbindet und vor allen Dingen nicht, was das sein könnte. Ihr ehemaliger Chef und Mentor Ubbo Heide (Kai Maertens), von dem sich die Kommissarin Unterstützung erhofft, weiß seit Monaten etwas, das er ihr vorenthalten möchte, weil er ahnt, dass Ann Kathrin äußerst emotional reagieren wird: Der Mörder ihres Vater ist aus dem Gefängnis entlassen worden.

Und richtig: Die Polizistin ist außer sich, als die davon erfährt. Erst recht aber, als ihre Vorgesetzte Diekmann (Birge Schade) Zweifel an Ann Kathrins geistiger Kompetenz hat und verfügt, dass sie sich einem psychologischen Test unterziehen muss. Doch danach ist Ann Kathrin verschwunden. Ihr Mann und Kollege Frank Weller (Christian Erdmann) ahnt, dass seine Frau in ungeahnten Schwierigkeiten steckt. Kann er sie rechtzeitig finden, um sowohl den Giftanschlag zu verhindern als auch den Mord an der Frau aus dem Watt aufzuklären?

Kollege Rupert als Highlight Wer Ann Kathrin Klaasen kennt, weiß, dass sie kompromisslos hartnäckig ist und auch mal aus der Haut fahren kann. Dieses Mal macht der Titel dem Film jedoch besondere Ehre: Die Ermittlerin steht immer wieder neben sich vor Wut: Sie weiß nicht mehr, wem sie noch trauen kann. Und es wird deutlich, wie sehr sie noch immer unter dem Mord an ihrem Vater leidet – aber auch, wie unermesslich ihr Zorn auf den Täter ist.

Der Zuschauer wird mitgenommen auf ihre atemlose Suche und ist Ann Kathrins Überlegungen immer ein ganzes Stück voraus. Entstanden ist dabei ein wirklich spannender Krimi ähnlich einer Schnitzeljagd, in dem man die Protagonistin zu gern auf die richtige Spur bringen würde, wie gewohnt vor schöner, aber gleichfalls kühler Nordseekulisse. Und auch wenn die "Ostfriesen"-Reihe eher für menschliche Abgründe als für Humor bekannt ist – ein kleines Highlight in dieser Hinsicht hat Ann Kathrins Kollege Rupert (Barnaby Metschurat) parat, der mit der Coolness einer Auster Kripochefin Diekmann verbal in ihre Elemente zerlegt.

Ostfriesenwut – Sa. 30.12. – ZDF: 20.15 Uhr