Paralympics 2021 im TV: Sendetermine, Experten und Livestreams

Gut zwei Wochen nach dem Ende der Olympischen Spiele in Tokio treffen sich die weltbesten Behindertensportler in der japanischen Hauptstadt. Vom 24. August bis zum 5. September 2021 finden in Tokio die Paralympics statt. ARD und ZDF berichten live.

ARD und ZDF übertragen im täglichen Wechsel: Die Eröffnungsfeier am Dienstag, 24. August 2021, überträgt das Erste, die Schlussfeier am Sonntag, 5. September 2021, steht auf dem Programm des Zweiten. Die Hauptsendezeiten liegen zwischen 9.05 Uhr und 15.00 Uhr, das Sendevolumen beträgt jeweils rund 35 Stunden, dazu kommt das Online-Angebot mit diversen Livestreams.

Wer sind die Experten? In der ARD präsentiert Moderator Michael Antwerpes zusammen mit Kirsten Bruhn und Heinrich Popow die Paralympics-Sendungen. Die ehemalige Schwimmerin gewann bei drei aufeinanderfolgenden Paralympics Gold. Heinrich Popow gewann 2016 in Rio de Janeiro Gold im Weitsprung. 2012 wurde er Paralympics-Sieger über 100 Meter in seiner Startklasse.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Beim ZDF führt Moderator Yorck Polus durch den Sporttag, begrüßt Gäste und analysiert zusammen mit dem langjährigen ZDF-Paralympics-Experten Matthias Berg die sportlichen Leistungen. Berg ist ehemaliger Paralympics-Sportler (insgesamt 27 Medaillen be den Paralympics) und heutiger Funktionär.