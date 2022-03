Paralympics 2022 im TV: Sendezeiten und Kommentatoren

Bis zum 8. März 2022 berichtet das ZDF täglich von den ersten vier Wettkampftagen der Paralympics und zeigt auch die Eröffnungsfeier am 4. März live. Die ARD übernimmt ab 9. März bis zur Schlussfeier am 13. März 2022. Neben der Berichterstattung in den Hauptprogrammen bieten beide Sender ein umfassendes Livestream-Angebot von den Wettbewerben in Peking.

An den Paralympics-Sendetagen im ZDF berichtet "sportstudio live" von ca. 3.00 Uhr bis 7.30 Uhr im Livestream von den Wettbewerben in Ski alpin und Ski nordisch. Das Erste übernimmt nach dem Auftakt im ZDF die Berichterstattung zur zweiten Hälfte der Paralympics und berichtet an fünf Sendetagen vom 9. bis zum Abschluss am 13. März insgesamt rund 20 Stunden. Die Medaillenentscheidungen und sämtliche Höhepunkte werden dabei teils im Rahmen mehrstündiger Paralympics-Sendestrecken, teils innerhalb des erfolgreichen regulären Wintersportprogramms gezeigt. Die tägliche Berichterstattung im Fernsehen beginnt zwischen 5.30 Uhr und 9.00 Uhr deutscher Zeit und umfasst Highlights bis in den Nachmittag.